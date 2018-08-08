Смертельно опасно: ученые сделали неожиданное заявление о сне
Это на 56 % повышает риск инсульта
Группа ученых из Килского университета в Великобритании установила, что продолжительный сон увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом пишет Journal of the American Heart Association.
Специалисты рекомендуют спать не более 7-8 часов в сутки. Люди, которые спят около 10 часов в день, подвержены преждевременной смерти на 30 процентов больше. Также, столь продолжительный сон на 49% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, и на 56 % – от инсульта.
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В то же время плохое качество сна на 44% повышает риск развития коронарной недостаточности.
Кроме того установлено, что отклонение от нормы сна в меньшую или большую стороны может вызывать болезни сердца.
Напомним, ученые выяснили, почему люди разговаривают во сне. Экспертам удалось открыть эту волнующую загадку.
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