Смертельно опасно: ученые выяснили, в каком возрасте нельзя худеть

Врачи сделали важное заявление

В каком возрасте нельзя худеть, ученые выяснили. Фото: depositphotos

Снижение веса, даже если оно происходит постепенно, может негативно сказаться на здоровье пожилых женщин. К такому выводу пришли американские специалисты, изучив данные более 1300 участниц исследования.

У тех женщин, которые за 20 лет похудели на девять и более килограммов, вероятность пострадать от перелома бедра была в два раза выше, чем у участниц исследования со стабильным весом. Кроме того, у "худеющих" риск умереть в последующие пять лет оказался повышенным на 74 процента. При этом показатели их физической активности были в три раза хуже.

"Потеря веса может быть связана с очень серьезными последствиями для здоровья после 80 лет", – отмечают авторы статьи, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

Средний возраст участниц на момент начала исследования – 68 лет. Врачи и ученые из Центра исследования здоровья Kaiser Permanente в Калифорнии наблюдали за состоянием здоровья этих женщин в течение 20 лет: учитывался индекс массы тела, диета, физическая активность, употребление спиртного и сигарет. Кроме того, регистрировались случаи переломов и смертей.

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