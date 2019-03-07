Снимает стресс и нормализует сон: чем полезен массаж головы

Массаж головы от усталости – это отличный способ расслабиться после рабочего дня

Полуторачасовой массаж спасает жителей шумного Нью-Йорка от ежедневного стресса и нервных срывов. Методика, завезенная из Японии, оказалась такой эффективной, что на процедуру записываются за два месяца вперед. Но действительно ли она приносит пользу?

В очередь к сети салонов Гоку Кимочи в Японии записаны более 430 тысяч желающих. Говорят, массаж головы, который здесь делают, за полтора часа снимает усталость, накопленную месяцами.

Приглушенный свет и успокаивающая музыка погружают посетителей в состояние транса. В первые 10 минут массажа они засыпают. А за следующие полтора часа вполне восстанавливаются для активной жизни в большом городе.

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Атсуми Кеннеди решила открыть подобный салон в Нью-Йорке около 10 лет назад. Раньше она была бухгалтером. Говорит, переутомлялась на работе и не могла найти спа, где бы делали действительно хороший массаж головы. Тогда и решила открыть собственное.

"В Нью-Йорке люди постоянно в стрессе. Поэтому я мечтала открыть салон именно для таких клиентов. Было бы хорошо, если бы люди здесь сказали, что им удалось избавиться от стресса", – говорит Атсуми Кеннеди.

У салона есть собственная, разработанная именно здесь и запатентованная методика массажа головы и плеч, который помогает клиентам углубиться в действительно непробудный сон и отдохнуть качественнее, чем в собственной постели.

Напомним, ранее мы писали, как снять напряжение мышц на шее, чтобы избавиться от головной боли. "Сегодня" также сообщали, как научиться делать массаж.

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