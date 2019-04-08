Снимает тревожность и полезен для мышц: для чего организму нужен магний
Тренер Марина Узелкова рассказала, как восполнить дефицит магния в организме
Магний отвечает за множество процессов в организме. Он нужен для полноценной выработки энергии, усвоения глюкозы, синтеза белков, передачи нервного сигнала, построении костной ткани. Доказано, что дефицит магния связан с развитием целого ряда заболеваний.
"Нехватка этого минерала в организме способна вызывать чувство тревоги, спазмы, судороги и тики, учащенное сердцебиение, бессонницу и хроническую усталость", – написала Марина Узелкова в своем Instagram.
Тренер также рассказала, почему магний полезен для здоровья и в каких продуктах его можно найти.
Полезные свойства магния
- Способствует укреплению костей и зубов.
- Магний - натуральное успокоительное средство, которое участвует в передаче нервных импульсов.
- Это энергетический минерал для спортсменов и людей, которые хотят поддерживать спортивную форму. Он помогает набрать мышечную силу и развить мускулатуру.
- Заботится о почках, препятствует образованию камней в почках.
- Уменьшает менструальные боли. Магний помогает организму поддерживать гормональное равновесие, поэтому он способствует уменьшению боли во время менструации у женщин.
- Помогает справиться с запорами.
- Предупреждает сердечно-сосудистые заболеваний.
- Помогает в работе желудочно-кишечного тракта. Ионы магния содержатся в слюне и в желудочном соке. Магний обладает способностью контролировать уровень кислотности желудка, а еще он способствует улучшению пищеварения.
- Отвечает за контроль артериального давления.
- Контролирует уровень pH организма.
- Помогает справиться с бессонницей.
- Полезен диабетикам. Магний стимулирует высвобождение инсулина, что способствует снижению уровня сахара в крови.
- Стабилизирует нервную систему.
Продукты с высоким содержанием магния
Количество магния указано на 100 г продукта:
- Шпинат: 60 мг
- Петрушка: 200 мг
- Горох: 50 мг
- Тыквенные семечки: 262 мг
- Миндаль: 258 мг
- Фундук: 258 мг
- Арахис: 174 мг
- Семена сои: 240 мг
- Нут: 160 мг
- Цельнозерновая мука: 140 мг
- Морепродукты: около 140 мг
- Горький шоколад: 107 мг
- Цельнозерновой рис: 106 мг
- Дневная норма потребления магния составляет от 300 до 600 мг для взрослого человека.
"Кроме этого, магний содержится в витаминах и аптечных препаратах. Но, перед применением, лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом. Будьте здоровы и берегите себя!", – посоветовала Марина Узелкова.
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