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Снимает тревожность и полезен для мышц: для чего организму нужен магний

Тренер Марина Узелкова рассказала, как восполнить дефицит магния в организме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Дефицит магния негативно влияет на самочувствие
Дефицит магния негативно влияет на самочувствие
Фото: Depositphotos

Магний отвечает за множество процессов в организме. Он нужен для полноценной выработки энергии, усвоения глюкозы, синтеза белков, передачи нервного сигнала, построении костной ткани. Доказано, что дефицит магния связан с развитием целого ряда заболеваний. 

"Нехватка этого минерала в организме способна вызывать чувство тревоги, спазмы, судороги и тики, учащенное сердцебиение, бессонницу и хроническую усталость", – написала Марина Узелкова в своем Instagram.

Тренер также рассказала, почему магний полезен для здоровья и в каких продуктах его можно найти. 

Полезные свойства магния 

  • Способствует укреплению костей и зубов.
  • Магний - натуральное успокоительное средство, которое участвует в передаче нервных импульсов.
  • Это энергетический минерал для спортсменов и людей, которые хотят поддерживать спортивную форму. Он помогает набрать мышечную силу и развить мускулатуру.
  • Заботится о почках, препятствует образованию камней в почках.
  • Уменьшает менструальные боли. Магний помогает организму поддерживать гормональное равновесие, поэтому он способствует уменьшению боли во время менструации у женщин.
  • Помогает справиться с запорами.
  • Предупреждает сердечно-сосудистые заболеваний.
  • Помогает в работе желудочно-кишечного тракта. Ионы магния содержатся в слюне и в желудочном соке. Магний обладает способностью контролировать уровень кислотности желудка, а еще он способствует улучшению пищеварения.
  • Отвечает за контроль артериального давления.
  • Контролирует уровень pH организма.
  • Помогает справиться с бессонницей.
  • Полезен диабетикам. Магний стимулирует высвобождение инсулина, что способствует снижению уровня сахара в крови.
  • Стабилизирует нервную систему.

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Продукты с высоким содержанием магния

Количество магния указано на 100 г продукта:

  • Шпинат: 60 мг
  • Петрушка: 200 мг
  • Горох: 50 мг
  • Тыквенные семечки: 262 мг
  • Миндаль: 258 мг
  • Фундук: 258 мг
  • Арахис: 174 мг
  • Семена сои: 240 мг
  • Нут: 160 мг
  • Цельнозерновая мука: 140 мг
  • Морепродукты: около 140 мг
  • Горький шоколад: 107 мг
  • Цельнозерновой рис: 106 мг
  • Дневная норма потребления магния составляет от 300 до 600 мг для взрослого человека.

"Кроме этого, магний содержится в витаминах и аптечных препаратах. Но, перед применением, лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом. Будьте здоровы и берегите себя!", – посоветовала Марина Узелкова.

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магний Марина Узелкова
Источник: Сегодня
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