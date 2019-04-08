Снимает тревожность и полезен для мышц: для чего организму нужен магний

Тренер Марина Узелкова рассказала, как восполнить дефицит магния в организме

Дефицит магния негативно влияет на самочувствие Фото: Depositphotos

Магний отвечает за множество процессов в организме. Он нужен для полноценной выработки энергии, усвоения глюкозы, синтеза белков, передачи нервного сигнала, построении костной ткани. Доказано, что дефицит магния связан с развитием целого ряда заболеваний.

"Нехватка этого минерала в организме способна вызывать чувство тревоги, спазмы, судороги и тики, учащенное сердцебиение, бессонницу и хроническую усталость", – написала Марина Узелкова в своем Instagram.

Тренер также рассказала, почему магний полезен для здоровья и в каких продуктах его можно найти.

Полезные свойства магния

Способствует укреплению костей и зубов.

Магний - натуральное успокоительное средство, которое участвует в передаче нервных импульсов.

Это энергетический минерал для спортсменов и людей, которые хотят поддерживать спортивную форму. Он помогает набрать мышечную силу и развить мускулатуру.

Заботится о почках, препятствует образованию камней в почках.

Уменьшает менструальные боли. Магний помогает организму поддерживать гормональное равновесие, поэтому он способствует уменьшению боли во время менструации у женщин.

Помогает справиться с запорами.

Предупреждает сердечно-сосудистые заболеваний.

Помогает в работе желудочно-кишечного тракта. Ионы магния содержатся в слюне и в желудочном соке. Магний обладает способностью контролировать уровень кислотности желудка, а еще он способствует улучшению пищеварения.

Отвечает за контроль артериального давления.

Контролирует уровень pH организма.

Помогает справиться с бессонницей.

Полезен диабетикам. Магний стимулирует высвобождение инсулина, что способствует снижению уровня сахара в крови.

Стабилизирует нервную систему.

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Продукты с высоким содержанием магния

Количество магния указано на 100 г продукта:

Шпинат: 60 мг

Петрушка: 200 мг

Горох: 50 мг

Тыквенные семечки: 262 мг

Миндаль: 258 мг

Фундук: 258 мг

Арахис: 174 мг

Семена сои: 240 мг

Нут: 160 мг

Цельнозерновая мука: 140 мг

Морепродукты: около 140 мг

Горький шоколад: 107 мг

Цельнозерновой рис: 106 мг

Дневная норма потребления магния составляет от 300 до 600 мг для взрослого человека.

"Кроме этого, магний содержится в витаминах и аптечных препаратах. Но, перед применением, лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом. Будьте здоровы и берегите себя!", – посоветовала Марина Узелкова.

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