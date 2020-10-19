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Снижает стресс и делает счастливее. Терапия с помощью коров завоевывает мир

Сегодня, 15:17

Коровотерапия зародилась десять лет назад в Нидерландах

Хочешь быть здоровым – обними корову. В мире набирает популярности коровотерапия. Что это такое и чем полезна для здоровья – далее в материале.

Погладить по спине, прижаться или даже прилечь сбоку – все это главные принципы коровотерапии, которая становиться все популярнее. Врачи говорят, что такие нежности хорошо влияют на психику человека, снижают стресс и повышают уровень окситоцина – гормона удовольствия.

К слову, такие телячьи нежности и животных радуют. Если же корове надоест обниматься – она просто встанет и уйдет.

Фото: Pixabay

Коровотерапия зародилась десять лет назад в Нидерландах, а теперь у нее есть много поклонников в Швейцарии и США.

Тем временем мы выяснили, чем полезна калина и что из нее можно приготовить.

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здоровье стресс корова терапия
Источник: Сегодня
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