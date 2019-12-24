Снижение слуха: три основные причины
Почему люди стали гораздо хуже слышать
Отоларингологи бьют тревогу, люди массово жалуются на снижение слуха. Более того, врачи всерьез говорят о глуховатом поколении. Особенно это касается людей, которые не расстаются с наушниками. У них зафиксировано снижение слуха по меньшей мере на 5-10%. Наушники подвергают уши воздействию раздражителя силой в 110 децибел – большему, чем от взлета самолета. Уже сейчас можно сделать неутешительные выводы: каждый четвертый молодой человек в возрасте 16-24 лет имеет серьезные проблемы со слухом.
Переутомление официально признали болезнью. Смотрите в нашем сюжете.
Но все же постоянное хождение в наушниках – это вторая причина понижения слуха. Главной и первой является отит. Его вызывают различные вирусы (гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции) и бактерии (стафилококки, стрептококки, пневмококки). Первые признаки заболевания: колющая, сверлящая, пульсирующая, стреляющая боль в ухе. Обостряется к ночи, лишает сна, отдает в зубы, висок и всю соответствующую половину головы. Боль стихает после прободения барабанной перепонки. На первой стадии болезни отмечается шум в ушах, ощущение заложенности, высокая температура (38-39 °С). На второй стадии главный симптом – гноетечение из уха. На третьей, прекращается воспаление и гноетечение, уменьшается покраснение барабанной перепонки. Но значительно понижается слух.
Если вовремя не вылечить отит, он может стать хроническим, а к старости разовьется полная глухота. Но ни в коем случае не пытайтесь лечиться самостоятельно – капать в ухо спирт или камфорное масло. Такое лечение может обжечь барабанную перепонку и навсегда лишить человека слуха.
Отит лечится антибиотиками, сосудосуживающими каплями в нос, которые прописывает врач. В домашних условиях делают согревающие компрессы, сухие теплые повязки. Но это не вместо лечения, а параллельно с ним.
Если на понижение слуха, шум в ушах при отите махнуть рукой и не лечить, то могут возникнуть серьезные осложнения: менингит, тромбоз мозговых синусов, абсцесс больших полушарий мозга и мозжечка, отогенный сепсис. Наиболее частое осложнение – воспалительное заболевание кости сосцевидного отростка (мастоидит). Он обычно развивается к концу второй недели. Процесс может распространиться наружу, в итоге разрушается слой кости, развивается абсцесс. Если консервативное лечение мастоидита не дает эффекта, то приходится делать сложную операцию.
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Шум улиц, машин, даже постукивания по клавиатуре, – все это бьет по ушам. Громкие внешние раздражители – это третья причина понижения слуха. Немецкие ученые провели исследования и выявили, что 48% опрошенных раздражены грохотом проезжающих грузовиков, еще 45% — столь же негативно воспринимают звук моторов легковых автомобилей, 39% — болезненно реагируют на треск мотоциклов, 25% — страдают от гула самолетов, 21% — жалуется на шум на своем рабочем месте, 16% — недовольны слишком шумными соседями. Если суммировать все эти раздражители, то получается, что современный человек денно и нощно пребывает в стрессе из-за внешних раздражителей. Органом, первым воспринимающим удар на себя, является ухо.
Громкие звуки влияют не только на ухо, но и на весь организм. Например, точно известно, что после курения именно шум занимает второе место среди причин, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания. Ученые провели исследование с группой из 16 человек, создав для них обстановку действующего аэропорта в ночной период — с 1 часа ночи до 4 утра. За это время был воспроизведен шум, равный взлету и посадке 32 самолетов. Результаты исследования на протяжении всех шести недель опыта были разные. В течение первых ночей уровень адреналина и кортизола в крови исследуемых резко подскочил, затем несколько снизился и ученые даже были склонны сделать оптимистические выводы о том, что, в конечном счете, человеческий организм привыкает и не реагирует на шумовой раздражитель. Однако через некоторое время все вернулось: уровень адреналина и кортизола через месяц резко подскочил еще выше, чем в самом начале, и уже не опускался до окончания исследования.
В сложной слуховой системе ушная раковина играет роль своеобразного локатора. У первобытного человека уши были подвижными и шевелились, как у собаки: ведь важно было определить не только звук, но и откуда он идет, и как близко он находится. Способность живых организмов выделять полезный сигнал из шума и улавливать его направление называется ототопикой. Поэтому, чем дальше разнесены раковины, чем больше их величина, тем выше острота слуха, тем быстрее и лучше они могут распознавать и выделять различные звуки. Однако острота слуха резко ухудшается, если человек попадает в условия неблагоприятного шумового фона – от 80 децибел и выше. Особенно страдают от такой акустической травмы артиллеристы, строители, молотобойцы, станочники, ткачихи, звукорежиссеры, музыканты.
Чтобы избежать стрессов и возникновений глухоты – научитесь расслабляться и устраивать себе сеансы тихотерапии. Выключите все! Даже механические часы остановите – сядьте в кресло и отдохните в полной тишине 15-20 минут. Где бы не находилось ваше жилище, побеспокойтесь об установке герметичных окон.
Еще одно испытанное средство профилактической защиты – ушные адаптеры или беруши, которые изготавливаются из жидкого силикона, принимающего форму слухового прохода и надежно его защищающего. Они снимают дискомфорт в путешествии на поездах и самолетах, "нейтрализуют" храп соседа по купе, берегут уши от сумасшедшей акустической нагрузки в ночных клубах и на концертах.
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