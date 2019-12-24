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Снижение слуха: три основные причины

Почему люди стали гораздо хуже слышать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Фото: Depositphotos

Отоларингологи бьют тревогу, люди массово жалуются на снижение слуха. Более того, врачи всерьез говорят о глуховатом поколении. Особенно это касается людей, которые не расстаются с наушниками. У них зафикси­ровано снижение слуха по меньшей мере на 5-10%. Наушники подвергают уши воздей­ствию раздражителя силой в 110 деци­бел – большему, чем от взлета самолета. Уже сейчас можно сделать неутешительные выводы: каждый четвертый молодой человек в возрасте 16-24 лет имеет серьезные проблемы со слухом.

Переутомление официально признали болезнью. Смотрите в нашем сюжете.

Осложнение отита

Но все же постоянное хождение в наушниках – это вторая причина понижения слуха. Главной и первой является отит. Его вызывают различ­ные вирусы (гриппа, па­рагриппа, аденовирусной инфекции) и бактерии (стафилококки, стрепто­кокки, пневмококки). Первые признаки заболевания: колющая, сверлящая, пуль­сирующая, стреляющая боль в ухе. Обостряется к ночи, лишает сна, отдает в зубы, ви­сок и всю соответствующую половину головы. Боль стихает после прободения барабанной пере­понки. На первой стадии болезни отмечается шум в ушах, ощущение заложенности, высокая температура (38-39 °С). На второй стадии главный симптом – гноетечение из уха. На третьей, прекращается воспаление и гноетечение, уменьшается покраснение барабанной перепонки. Но значительно понижается слух.

Лечение отита

Если вовремя не вылечить отит, он может стать хроническим, а к старости разовьется полная глухота. Но ни в коем случае не пытайтесь лечиться самостоятельно – капать в ухо спирт или камфорное масло. Такое лечение может обжечь барабанную перепонку и навсегда лишить человека слуха.

Отит лечится антибиотиками, сосудосуживающими каплями в нос, которые прописывает врач. В домашних условиях делают согревающие ком­прессы, сухие теплые повязки. Но это не вместо лечения, а параллельно с ним.

Если на понижение слуха, шум в ушах при отите махнуть рукой и не лечить, то могут возникнуть серьезные осложнения: менинги­т, тромбоз мозговых синусов, абсцесс больших полушарий мозга и мозжечка, отогенный сепсис. Наиболее частое осложнение – воспалительное заболевание кости сосцевидного от­ростка (мастоидит). Он обычно развивается к кон­цу второй недели. Процесс может рас­пространиться наружу, в итоге разру­шается слой кости, развивается абс­цесс. Если консервативное лечение мастои­дита не дает эффекта, то приходится делать сложную операцию.

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Шум улицы – причина снижения слуха

Шум улиц, машин, даже постукивания по клавиатуре, – все это бьет по ушам. Громкие внешние раздражители – это третья причина понижения слуха. Немецкие ученые провели исследования и выявили, что 48% опрошен­ных раздражены грохотом проезжаю­щих грузовиков, еще 45% — столь же негативно воспринимают звук моторов легковых автомобилей, 39% — бо­лезненно реагируют на треск мотоцик­лов, 25% — страдают от гула самоле­тов, 21% — жалуется на шум на своем рабочем месте, 16% — недовольны слишком шумными соседями. Если суммировать все эти раздражители, то получается, что современный человек денно и нощно пребывает в стрес­се из-за внешних раздражителей. Органом, первым восприни­мающим удар на себя, является ухо.

Стресс из-за звуков

Громкие звуки влияют не только на ухо, но и на весь организм. Например, точно известно, что после курения именно шум зани­мает второе место среди причин, вы­зывающих сердечно-сосудистые забо­левания. Ученые провели исследование с группой из 16 человек, создав для них обстановку действующего аэропорта в ночной период — с 1 часа ночи до 4 утра. За это время был воспроизве­ден шум, равный взлету и посадке 32 самолетов. Результаты исследова­ния на протяжении всех шести недель опыта были разные. В течение первых ночей уровень адреналина и кортизола в крови исследуемых резко подскочил, затем несколько снизился и ученые да­же были склонны сделать оптимисти­ческие выводы о том, что, в конечном счете, человеческий организм привы­кает и не реагирует на шумовой раз­дражитель. Однако через некоторое время все вернулось: уро­вень адреналина и кортизола через месяц резко подскочил еще выше, чем в самом начале, и уже не опускался до окончания исследования.

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Группа риска

В сложной слуховой системе ушная раковина играет роль своеобразного лока­тора. У первобытного человека уши были подвижными и шевели­лись, как у собаки: ведь важно было определить не только звук, но и откуда он идет, и как близко он находится. Способность живых организмов выделять полезный сигнал из шума и улавливать его направление называется ототопикой. Поэтому, чем дальше разнесе­ны раковины, чем больше их ве­личина, тем выше острота слуха, тем быстрее и лучше они могут распознавать и выделять различ­ные звуки. Однако острота слуха резко ухудшается, если человек попадает в условия неблагоприят­ного шумового фона – от 80 деци­бел и выше. Особенно страдают от такой акустической травмы артил­леристы, строители, молотобойцы, станочники, ткачихи, звукорежис­серы, музыканты.

Как избежать глухоты

Чтобы избежать стрессов и возникновений глухоты – научитесь расслабляться и устраивать себе сеансы тихотерапии. Выключите все! Даже механические часы остановите – сядьте в кресло и отдохните в полной тишине 15-20 минут. Где бы не находилось ваше жилище, побеспокойтесь об установке герме­тичных окон.

Еще одно испытанное сред­ство профилактической защиты – ушные адаптеры или беруши, ко­торые изготавливаются из жидкого силикона, принимающего форму слухового прохода и надежно его защищающего. Они снимают дискомфорт в путешествии на поездах и самолетах, "нейтрализуют" храп соседа по купе, берегут уши от сумасшедшей акустической нагрузки в ночных клубах и на концертах.

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