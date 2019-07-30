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Нутрициолог София Рожко: "Люди перестали находиться в контакте с едой"

Эксклюзивное интервью с основательницей школы правильного питания theBODY school Софией Рожко

София Рожко Фото: Олег Батрак

София Рожко – дипломированный нутрициолог ирландского Institute of Health Sciences. Учит готовить и есть правильную еду с 2014 года.

Как создавала theBODY school

- София, очень рада с вами познакомиться.

- Взаимно.

- Прекрасно выглядите! Когда я готовилась к интервью, я была поражена, как вы все успеваете. Сначала вы работали моделью, затем получили профессию эколога, а теперь вы еще и нутрициолог с ирландским образованием. Как так получилось?

- Я, в принципе, такой человек, который хочет узнавать очень-очень много. Мне кажется, что жизнь – очень короткая, а в мире столько всего, что нужно меньше спать и больше работать. Поступив в университет, я подумала, что не могу тратить пять лет только на учебу, мне нужно еще чем-то заниматься. Я работала в сфере прямых продаж, занималась маркетингом: то есть утром училась, а вечером работала, даже успевала еще принимать участие в КВН. Соответственно, начала больше времени проводить в офисе, у меня было очень много встреч, я не успевала нормально кушать. Я не была склонна к полноте, может потому что в детстве занималась плаваньем и танцами, но каким-то образом мне все-таки удалось набрать 13 килограмм, и причем молниеносно.

София Рожко Фото: Олег Батрак

Когда я осознала, что у меня есть проблемы с весом – посмотрела на себя по-другому, записалась в спортзал. Но мои объемы все также увеличивались, потому что нельзя после дорожки съедать два "Баунти". Я поняла, что нужно разбираться с питанием.

Жизнь – очень короткая, а в мире столько всего, что нужно меньше спать и больше работать

Я стала получать в этой области образование, записалась на специальные курсы, и затем похудела. Далее по просьбам знакомых я провела несколько лекций на тему питания. После окончания курсов в Украине, не будучи врачом, я поняла, что этого очень-очень мало и поступила еще учиться в Ирландию. Я была первым русскоязычным человеком, который учился онлайн. Вот так, в процессе моей долгой учебы я и открыла проект "Школа правильного питания", который постоянно трансформируется вместе со мной.

– Почему именно Ирландия? Я очень редко слышу, чтобы украинцы получали образование именно там. По всей видимости, поступить туда не так уж и легко, да и учиться в этой стране, скорее всего, недешево.

- Во-первых, для меня было принципиальным то, чтобы это была англоязычная страна. Плюс, когда я занималась продажами, узнала, что именно в Ирландии находятся исследовательские институты, связанные с производством косметики. Поэтому там, видимо, много природных ресурсов, на которых проводят исследования. Это означает, что Ирландия – очень развитая страна. Я ещё думала про Скандинавию, но скандинавский тип питания очень отличается от нашего. Америку я даже для себя не рассматривала: опять же другие нормы, продукты питания, другое отношение. А после того, как я сдала экзамены в Institute of Health Sciences в Ирландии и чуть не умерла при поступлении, поняла, что здесь с меня будут спрашивать. В тот момент я подумала, что сделала правильный выбор.

О подходе к клиентам и команде

– Вашей школе уже около четырех лет. Что изменилось с того момента, когда вы только начинали ваш бизнес? Возможно, принципы и ценности поменялись.

– Сейчас у нас около 800 учеников. Я не считаю это большой цифрой, потому что мы работаем по принципу индивидуального сопровождения. Поэтому мы целенаправленно берем очень маленькие группы. Наша задача – работать с человеком на результат на протяжении трех месяцев.

У нас постоянно меняются подходы. То есть, например, четыре года назад я могла рекомендовать одну систему питания, сейчас – совершенно другую. Когда мы меняем такие вещи (поскольку вышло другое исследование, которое полностью опровергает прежнюю систему питания), мы сообщаем нашим предыдущим ученикам, что теперь вы можете придерживаться таких рекомендаций. Поменялась, наверное, также информация, которую мы предоставляем. Лекции, которые посещает человек, не повторяются ни на одном из курсов. Постоянно дополняются и совершенствуются.

София Рожко Фото: Олег Батрак

Мы учли в наши планы подсчет калорий, от чего все пытаются уйти. Но от этого уйти нельзя. Человек должен понимать калорийный рост энергии, которую употребляет и затем потратит. Мы на этом делаем большой акцент. Для этого специально создали мобильное приложение. Я создаю человеку систему питания на основе его анализов и рекомендаций гастроэнтеролога. В программе прописаны цели, препараты, которые нужны клиенту, образ жизни, и таким образом выводится определенная система питания. Дальше за человеком мы закрепляем специалиста-нутрициолога и ежедневно его проверяем: что он съел за день, указываем на ошибки в сочетании продуктов, смотрим, соблюдает ли он рекомендации врачей. И это все происходит не автоматически, а сидит реальный человек, который это контролирует.

Это то, что мы сделали за 4 года. Я уверена, что эта система – не окончательная. На мой взгляд, это огромный прогресс, потому что мы можем не видеть человека вообще. Мы работаем практически 90% онлайн, но после того, как подключили данную мобильную систему, наши результаты выросли на 35%.

- То есть подход к клиентам в школе такой же жесткий, как было у вас во время учебы в Ирландии?

- Нет, у клиента нет ощущения, что мы его взяли "в затяжки". К нам приходят те, кому не хватает самоконтроля, а также нужна поддержка. Вот это мы и даём, то есть проверяем когда что-то идет не так. Мы можем или разобраться в чем дело, или "наругать". Получается, что мы, как группа поддержки. Также мы смотрим на результаты: бывает, что человек все правильно делает, но у него нет результатов. Это означает, что нужно менять систему. Организм человека абсолютно непредсказуем.

– Правильное питание – это сейчас тренд. Существует очень много различных курсов и школ, которые появились на рынке раньше вас. Как не потеряться и быть лучшими?

– Это вы у меня, как у владельца бизнеса спрашиваете?

– Да.

– Вот у меня недавно спрашивали, как я создавала школу, когда на рынке были другие компании? Я не знала, что было на рынке, я просто не интересовалась. Я до сих пор этим не интересуюсь. Насколько я знаю, так, как работаем мы, не работает никто. У нас нет конвейера, что для меня очень важно. Если вы мне дадите лист бумаги и ручку, я вам напишу всех клиентов по именам, которые у нас проходили курс. Потому что я с этими людьми работала три месяца: я знаю, как зовут их детей, собак, где они отдыхали за время курса. Для меня очень важно не только дать человеку систему питания и проверить, как он ей следует, для меня это – однозначный кайф от общения с человеком. Это вопрос того, что для меня мой бизнес – намного большее, чем просто школа питания. Я работаю только во благо людям.

Организм человека абсолютно непредсказуем

Конечно, мне нравится и просто делать бизнес. Это очень меня вдохновляет. Мой личный подход и подход всех моих коллег – как в книге "Маленький принц": "Мы в ответе за того, кого приручили".

– Сколько сейчас человек работает в вашей команде и насколько тяжело эту команду удерживать?

– Я считаю, что если человек в какой-то момент захочет уйти, поймет, что ему с нами неинтересно, то лучше с ним расстаться, потому что это влияет на эмоциональное состояние самого клиента. Я даже не переживаю по поводу причин, из-за которых человек не хочет с нами работать. Ценим ли мы наших людей? Однозначно да. Я говорю это к тому, что если человек примет решение уйти, мы спокойно к этому отнесемся. Мы всегда очень хорошо расстаёмся, потому что вклад этих людей в проекты всегда огромный.

А если говорить о команде, то сейчас со мной работают 16 человек.

София Рожко Фото: Олег Батрак

Правила питания Софии Рожко

– Кроме того, что вы считаете калории, каких еще правил питания придерживаетесь? Присутствуют ли физические нагрузки?

– Обязательно. Я вообще без спорта не могу, очень плохо себя чувствую. Поэтому я занимаюсь три-четыре раза в неделю, хожу в тренажерный зал. Один раз в неделю я делаю нагрузку только на ноги и ягодицы – это мои проблемные части тела. Кроме того, каждое утро я занимаюсь йогой 15 минут – так я себя морально хорошо чувствую. Также начала бегать по утрам 3-4 километра. Если бы было немного больше времени или не так сильно уставали мышцы, я бы ходила еще на танцы и теннис.

– И все же, как вы питаетесь?

– Я всегда завтракаю. Я как тот мужчина из анекдота: пока меня не накормили, денег у меня не проси. Это точно про меня (смеется). Стараюсь привести себя к схеме трехразового питания. Кроме того, мне очень нравится система интервального голодания. Я часто так ем: допустим, поужинала сегодня в 5 часов вечера и уже позавтракаю в 9 утра. Получается 16 часов голодания.

– К слову, эта система интервального голодания сейчас очень трендовая. Всем ли это подходит?

– Да, это модно, но есть и много противопоказаний в этой системе, и не всем она подходит. Но в целом, система очень хорошо работает для снижения веса, а также замедляет процессы старения. Также у меня есть ещё такое правило: стараюсь не есть углеводы во второй половине дня – конфетки, фрукты, ягоды, печеньки вечером.

О тенденциях нездорового питания

– Вы тесно общаетесь со своими клиентами. Наверняка прослеживаете определенные тенденции нездорового питания. Какие ошибки люди допускают чаще всего в своей системе питания?

– Не поверите. Основная тенденция – это алкоголь. Люди пьют понемногу, но каждый день, пускай даже всего один бокал вина вечером. Чтобы вы понимали насколько это глобальная проблема, расскажу одну из последних историй, которая произошла в нашей школе. К нам на курс записалась женщина, и даже все оплатила. И когда в конце первой лекции я объявляю, что мы убираем из рациона или минимизируем употребление алкоголя, она говорит: "Подождите, я пью с мужем вечером бутылку вина на двоих, я не могу от этого отказаться". Тогда я сказала, что у вас не будет результатов, на что она ответила, что не может идти на такие жертвы. "Я найду тех, кто разрешит мне это делать", – отметила она.

Второе – это вечерняя еда. Важно не время, а объем еды. Как правило, за ужином мы пытаемся едой затушить весь эмоциональный шум, который собрали за день – обиду, стресс. Так люди расслабляются.

Ужин: важно не время, а объем еды

Третье – это наверное то, что люди перестали находиться в контакте с едой. Зачастую мы едим и смотрим на картинки в Instagram: одна знакомая уехала на Мальдивы, другая нашла парня. Мозг может воспринимать только одно – то, что ярче и что больше цепляет. Мы не успеваем определиться, сколько нам нужно съесть. Если бы люди были в контакте с едой, мы бы съедали в три раза меньше – просто погрызли овощи, сфокусировались на этом и соответственно наелись быстрее.

София Рожко: В мире столько всего, что нужно меньше спать и больше работать Фото: Олег Батрак

– Очень часто у женщин случаются гормональные сбои. Какой процент в нормализации процессов в организме занимает питание?

- Смотря какой гормональный сбой, есть разные ситуации. Я не отслеживаю заболевания, этим у нас в школе занимается эндокринолог. Но статистика такова: 70% клиентов имеют нарушения гормонального фона или нарушения в работе щитовидной железы. И очень многие, исходя из нашей статистики, лечат это противозачаточными таблетками. Они действительно нужны, но только тогда, когда без них никак. Но если говорить о причинно-следственной связи гормональных сбоев, тяжело сказать: возможно, это плохая экологическая зона и то, что мы последователи Чернобыльской катастрофы. Конечно же влияют и стрессовые факторы, а также питание. В нарушении гормонального сбоя есть много моментов, но все это можно поправить питанием.

– Каким образом?

– Иногда необходим подсчет калорий, потому что бывают определенные гормональные нарушения, при которых человеку нужно больше кушать, то есть добавлять больше калорий в рацион, если мы говорим, например, о гипотериозе. При диабете важно подбирать определенные продукты, сочетание продуктов, распределение их в течение дня. Калории не так важны, если мы говорим именно о гормональном фоне.

О экспресс-диетах и модных суперфудах

- Чтобы подтянуть кожу и привести тело в тонус, нужно хорошенько поработать над собой. А можно ли достичь определенного результата с помощью экспресс-диеты?

- Можно, но только, если у вас два лишних килограмма, и вам нужно срочно подготовиться к морю. Один раз это может пройти безболезненно. Но если вы это делаете систематически, то с каждым разом у вас будет хуже результат, а дальше – гормональный сбой, отсутствие цикла и т.д. Если мы говорим о большом весе – 5-15 кг – считайте, что это невозможно от слова "совсем". Похудеть и сохранить результат диетой невозможно.

Похудеть и сохранить результат диетой невозможно

Нужно понимать, что вопрос красивой фигуры – это вопрос каждого дня. Я, например, занимаюсь спортом, питаюсь правильно уже более 6 лет и это постоянный процесс: если я с него выпаду на месяц, я также, как и все остальные люди, потеряю результат. Нужно каждодневно это делать.

- Популярные сегодня суперфуды – семена чиа, ягоды годжи. Действительно ли они несут пользу для нашего организма или это все-таки классный маркетинг?

- Это неоднозначный момент. Наверное, семена чиа – единственное, что я люблю, потому что очень много у них способов применения и полезных функций. Когда они полезны? Если у вас, например, овощной салат с семгой и вы его посыпали семенами чиа, это хорошо. Но если вы бургер посыпете семенами чиа, то это не спасет ваш организм. Суперфуды – это как витамины, но они не спасают человека от ожирения. Они могут быть компонентом здорового рациона, но это не меняет ситуацию, если человек питается неправильно.

Как женщине легко восстановиться после беременности

- Сейчас очень многие женщины после беременности выглядят так, как будто и не рожали, а занималась каждый день спортом. В чем их секрет?

- Очень классный вопрос, потому что меня это очень радует. Тут вопрос того, какой рацион был во время беременности. У нас очень многие люди приходят на программу, чтобы похудеть и подготовиться к беременности: чтобы не было плюс 20 кг, а потом еще плюс 40 кг. Когда ребенок в первый триместр размером со сливу – ему точно не нужно столько всего, что мы едим, и точно не нужен стакан со сгущенкой или чипсы. Нужно понимать, что сбрасывать вес будет очень тяжело. Кроме того важно понимать, что все, что мы едим, ест ребенок. То есть он не сам питается, а все это делает через нас. Нужны определенные нормы калорий, правильное соотношение белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. В зависимости от триместра, система питания также должна меняться.

- То есть, первое, что нужно делать – следить за питанием?

- А также быть физически активной. Очень часто девушки не занимаются спортом до беременности, а потом приходят к тренеру и он не знает, что с ними делать, потому что непонятно, насколько та или иная девушка физически вынослива. Можно брать тренера для беременных и заниматься йогой или аквааэробикой. Важно быть активной.

В среднем у нас клиенты набирают 9-12 кг за беременность, и когда они выходят из роддома, то у них сразу минус 9 киллограм. У нас есть результаты, когда девушки выглядели после родов даже лучше, чем до беременности в принципе.

О принципах и ведении бизнеса

София Рожко Фото: Олег Батрак

- Как вы видите вашу школу примерно через пять лет? Задумывались ли вы об этом?

- Я об этом даже не задумывалась. У меня очень ситуативные предпринимательские методы работы. Вот я могу сидеть, что-то придумать и через 5 минут мы уже должны это делать. Может моей команде не очень легко со мной, но мне нужно делать все сразу.

Так что я не знаю, что будет через пять лет. Но точно знаю, что у нас будет такой же любящий подход к клиентам. Это не будет конвейерный продукт. Не то, что мы будем усложнять систему, мы будем пытаться найти варианты, как максимально понять, что человеку подходит и помочь ему.

- Тяжело ли быть собственником малого бизнеса в Украине, по вашему мнению?

- Тяжело с точки зрения налогов и т.д. Но тут важно и отношение. Я, например, очень люблю бизнес. И если человек занимается бизнесом, ему нужно очень легко относиться ко всему происходящему, потому что это – сложный процесс, на тебя каждый день что-то сыпется. И если к этому не относиться легко, можно просто умереть. Я к этому отношусь легко, поэтому мне не сложно.

Бизнес – это сложный процесс, на тебя каждый день что-то сыпется

- На ваш взгляд, у человека должна быть заложена бизнесовая жилка или ее можно наработать?

- Думаю, это можно наработать. У меня не сразу все получалось. Раньше я переживала за любую мелочь. Наверное, когда происходит очень много сложных ситуаций, ты понимаешь, что ничего не критично и из всего можно выкарабкаться. Единственное, за что я переживаю – так это за результат клиента. Это – моя прямая ответственность как специалиста. Поэтому я думаю о людях постоянно. Но с точки зрения бизнеса, у меня есть только позитивные моменты – что, мол, вот с этим можно работать, это можно добавить. Поэтому у меня нет страха.

- А с кем вы советуетесь, если что-то идет не так?

- С мужем.

- Только с мужем? Специалистов не приглашаете?

- Мой муж – очень хороший специалист и мне других не нужно. Хотя он чаще всего узнает обо всем уже по факту. Мы с ним не обсуждаем каждое дело. Но если мне нужен взгляд со стороны в критическом вопросе, он мне помогает.

- А как вы научились управлять командой? Вы читали книги, слушали лекции, как у вас это получается?

- Мой бизнес основан на ценностях – то есть не бизнес ради заработка, а бизнес ради того, чтобы у людей был результат. И эти ценности практикует и моя команда. Поэтому таких моментов управления, когда я сижу и говорю, что и кто должен сделать, нет. У нас бывают сложные моменты, когда я подсказываю, и бывают ситуации, когда люди ошибаются. Но каждый специалист занимается своим делом. Контроль должен быть обязательно, но люди работают не за счет контроля, а за счёт того, что они классные люди и классные специалисты. А те люди, которые не подходят под эти ценности, в нашей команде долго не задерживаются.

София Рожко Фото: Олег Батрак

- Какие книги вы можете посоветовать, возможно, что-то по бизнесу?

- Моя любимая книга – это "Бизнес без предрассудков". Я раньше думала, что бизнес – это большие корпорации, а после прочтения книги я осознала, что не обязательно иметь большую команду. Я, к примеру, хочу знать, как у человека дела. Осознав это, я перестала бояться делать.

Вторая книга – это "Лидер без титула". Она рассказывает о том, что человек любой профессии может круто выполнять свою работу. Книга показывает, что вопрос не в том, сколько тебе платят, а в твоём отношении к работе: что ты можешь делать работу так круто, что сам будешь от этого кайфовать. Я иногда об этом думаю. Когда я занималась продажами, мне это не очень нравилось, но я не знала, чем я могу заниматься другим. Я поняла, что должна работать хорошо. Эти восемь часов все равно пройдут – будешь ли ты что-то делать или будешь просто сидеть, они все равно пройдут. Но: или ты будешь улучшать навык и профессию, или просто профукаешь это время. Вот поэтому книга – шикарная.

И я очень люблю Ирину Хакамаду – все, что она делает. Всем, кто ищет себя, можно просто включать ее интервью на YouTube и слушать, что она рассказывает. И вы придете к осознанию.

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