Согревает и укрепляет иммунитет: медики рассказали о пользе глинтвейна

Диетологи также сообщили, кому нельзя пить горячее вино со специями

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Медики подтвердили, что глинтвейн лучше всего согревает на холоде. Но тепло не только в вине: корица, гвоздика, кардамон, лимон и мед расширяют сосуды и улучшают кровообращение.

"Корица является прекрасным антиоксидантом, природным антибиотиком. То же можно сказать об имбире – он обладает мощным бактерицидным действием", – говорит диетолог Александр Кущ.

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Напиток хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы, нормализует обмен веществ и даже укрепляет иммунитет. Но не стоит им злоупотреблять. Врачи рекомендуют пить теплый глинтвейн на морозе понемногу – горячее вино быстро попадает в кровь и может как следует ударить в голову.

"Если выпить больше трех порций глинтвейна, алкоголь начнет токсическое воздействие на организм", – подчеркнул Александр Кущ.

Не стоит пить глинтвейн со сладостями и смешивать его с другими алкогольными напитками, напоминают диетологи. От теплого вина стоит отказаться с высоким давлением и повышенной кислотностью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальный глинтвейн по рецепту Джейми Оливера.