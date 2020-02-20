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Соли в суставах: почему хрустят колени

Какие народные средства можно использовать при болезнях суставов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35

С возрастом эластичность сухожилий и волокон соединительной ткани нарушается, и на измененных волокнах откладываются соли. Как это происходит? Здоровое волокно состоит из коллагена, который находится в связи с белком. Но когда в организме появляется инфекция, продукты жизнедеятельности бактерий вызывают распад коллагена на проколлаген А и колластромин В.

Откуда берется соль

"А что же такое соли? Организм больше чем на 70 % состоит из воды. И естественно, вода обеспечивает обмен солей в организме, которые после участия в обмене веществ выводятся из организма с мочой, потом. Бывают соли щавелевоуксусной кислоты — оксалаты. Мочевой кислоты — ураты и фосфорной кислоты — фосфаты. В здоровом организме соли взаимосвязаны с защитными белками в виде коллоидов. Соли свободно проходят через "сито" волокон соединительной ткани. Но если нарушается диета и, как следствие, водно-солевой обмен, то солевые коллоиды не проходят через соединительную ткань, а задерживаются на ней. Как, например, створоженное молоко задерживается на сите при процеживании", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

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Когда в организм попадает вирус, коллаген распадается, и на его грубые осколки колластромина "цепляются" высвободившиеся из связи с защитными белками соли.

Симптомы солей в суставах

Чем же проявляется такое "засаливание" соединительной ткани околосуставных сумок? Выпавшие оксалаты можно сравнить с иглами льда на стекле. Ураты с булыжниками — камнями на мостовой, а фосфаты — это тающий снег. Что будет чувствовать человек с подагрой, когда на "проблемное место" — сустав большого пальца ноги, например, выпадут оксалаты? Конечно, боль. Сустав опухает, кожа краснеет, волокна соединительной ткани вокруг сустава грубеют, утолщаются и при движении раздается хруст.

Как избыток соли влияет на организм. Смотрите в нашем сюжете:

Народные средства

При оксалурии (оксалаты в моче) надо принимать отвар листьев брусники: 1 ст. ложка на 3 стакана воды. Кипятить 15 минут, дать отстояться 45 минут. Процедить. Принимать по одному стакану 2 раза в день — утром и вечером после еды.

При этом людям, которые больны оксалурией, необходимо исключить продукты, богатые щавелевой кислотой и ее солями: чай, кофе, картофель, шпинат, бобовые, петрушку, свеклу, крыжовник, шоколад.

Выведению солей из организма способствуют виноград, яблоки, груши, айва, отвар из черной смородины. Можно включить в рацион: масло животное и растительное, молоко, творог, сметану, яйца, белый и черный хлеб, мясо, рыбу и птицу в отварном виде (по 150 г через день). Приветствуются и чечевица, кизил, горох, персики, спаржа, цветная и белокочанная капуста, огурцы, блюда из круп. В сутки разрешается пить около 2 литров жидкости, соков из свежих овощей и фруктов. Но для каждого вида солей имеются свои особенности диет.

Напомним, ранее мы писали о домашних масках и скрабах для здоровых и красивых волос.

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