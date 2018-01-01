Спасет от рака: ученый выявил самый главный продукт в жизни

В списке очень полезных овощей он занимает лидирующую позицию

Ешьте брокколи. Фото: freepik

Врач из Великобритании по имени Ранган Чаттерджи назвал самый главный продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе человека для поддержания здоровья.

Брокколи способен снизить риск развития некоторых видов рака, улучшить работу сердца, снизить уровень плохого холестерина, а также излечить кишечник и поднять иммунитет.

Ранее учеными было обнаружено, что брокколи уменьшает воспаление в толстой кишке и снижает заболеваемость раком толстой кишки.

Чаттерджи рассказал изданию The Independent, что от здоровья кишечника зависит работа всего организма. Специалист отмечает, что в научных кругах кишечник называют "вторым мозгом" и связывают его работу с функционированием мозга, а также с настроением и психоэмоциональным состоянием человека.

Напомним, рецепт запеканки из брокколи и курицы.

Готовим сытную и вкусную запеканку из куриного филе и брокколи с яично-сырной заливкой. Вместо брокколи вы можете использовать цветную капусту, а курицу заменить кусочками трески.

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