Спасти зрение одной операцией: все риски лазерной коррекции

Нельзя спрогнозировать точно, как подействует лазер на живой глаз

Фото: pixabay

Проблемы со зрением беспокоят все большее количество людей. Часто встречающуюся генетическую предрасположенность усугубляет возрастающая нагрузка на глаза — это и гаджеты, и многочасовая работа за компьютером. Неудивительно, что человечество ищет способы преодоления проблемы плохого зрения. Одним из самых эффективных считается лазерная коррекция. Но действительно ли это так? На этот и другие вопросы отвечал Андрей Король, д. м. н., завотделом изучения биологического действия и использования лазеров в офтальмологии ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины".

Шесть главных вопросов о лазерной коррекции зрения

1. Что она собой представляет?

Близорукость — это нарушение рефракции, когда лучи, попадающие в глаз, фокусируются не на сетчатке, а перед ней. Из-за этого изображение получается нечетким. Очки или контактные линзы меняют силу преломления так, чтобы оно было четким. Лазерная коррекция стремится к той же цели, но воздействует непосредственно на роговицу: с помощью лазера "выпаривается" ее слой так, чтобы преломляющая сила была достаточной для фокусировки изображения на сетчатке, а видимая картинка выглядела четкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Грозит слепотой: украинцев предупредили об опасной болезни

2. Насколько это эффективно и безопасно?

Наиболее распространенная методика сегодня — лазерный кератомилез (LASIK) и его модификации. Реклама часто сводит страхи потенциальных пациентов на нет, подчеркивая, что при операции все процессы автоматизированы и человеческий фактор сведен к минимуму. На самом деле он присутствует всегда, ведь речь идет о живом глазе. Невозможно спрогнозировать точно, как изменится роговица под действием лазера. В 70—75% случаев получают результат с точностью +/–0,5 диоптрии от желаемого, что не дает ощущения зрительного дискомфорта. Но в остальных случаях отклонения получаются более существенные. То есть у вас было, к примеру, –5 диоптрий, а в результате операции вы можете получить рефракцию от –1,0 диоптрии до даже +1,0. Такой результат не избавит от очков.

Проблема этого метода еще и в том, что лазерная коррекция имеет ограниченное количество повторов. Роговица имеет определенную толщину, поэтому "выпаривание" ее лазером имеет пределы. К тому же неизвестно, как поведет себя глаз после достижения зрелого возраста и возникновения глаукомы или катаракты: этому методу не более 30 лет, поэтому у нас нет данных для того, чтобы сделать выводы.

3. Есть ли вероятность, что зрение со временем снова ухудшится?

Да. Иногда через 4—5 и более лет происходит возврат к прежним показателям. К тому же проведение коррекции не избавляет от развития возрастной дальнозоркости.

4. Возможно ли потерять зрение из-за операции?

В ее процессе — маловероятно. А вот впоследствии в виде осложнений — возможно. При коррекции формируется лоскут из верхнего слоя роговицы, который приподнимается для того, чтоб воздействовать на средние слои. После он возвращается на место и фиксируется за счет собственного коллагена. Иногда этот процесс осложняется воспалением роговицы, что приводит к ее помутнению и грозит слепотой. Среди других осложнений — развитие ятрогенной кератэктазии, синдрома сухого глаза, повышенной чувствительности к свету и т. п.

5. Если лазерная коррекция настолько небезопасна, имеет ли смысл вообще ее применять?

Имеет — в случаях, когда предполагаемая польза превосходит риски. Например, когда для этого есть либо профессиональные (для летчиков, спортсменов и т. п.), либо медпоказания. Это анизометропия (один глаз близорукий, другой — дальнозоркий), нерегулярный астигматизм, поверхностное помутнение роговицы, непереносимость контактной коррекции из-за высокой чувствительности или по другим причинам.

6. Есть ли альтернатива лазеру?

К сожалению, нет. Но есть для очков и обычных контактных линз. Например, для тех, кто не хочет их носить в течение дня, существуют линзы ночного ношения. Они надеваются на ночь, и за время сна давят на роговицу так, чтобы изменить ее форму. К утру преломляющая сила роговицы изменяется, и человек может видеть четко без очков. Но в течение дня эффект проходит. К сожалению, при неправильно подобранных линзах можно заработать нарушение питания роговицы или ее воспаление.

Сейчас можно встретить рекламу бионических линз, которые изготовляются индивидуально и имплантируются в глаз человека. Скорее всего, под ними имеются в виду мультифокальные искусственные хрусталики. Да, действительно, замена хрусталика позволит достичь идеального зрения. Но если при катаракте это является необходимым условием для того, чтобы видеть нормально, то менять родной хрусталик на искусственный при близорукости — шаг гораздо более рискованный, чем лазерная коррекция, т. к. требует проведения проникающей операции.

7. Возможно ли остановить процесс ухудшения зрения или улучшить его более щадящими методами? Помогают ли гимнастика для глаз, черника, морковка?

И гимнастика, и черника, и морковка — прекрасные средства для поддержания здоровья. Но не стоит ожидать, что употребление, к примеру, черники сможет разрешить какие-либо серьезные проблемы со зрением. Доказано, например, что антоцианы, содержащиеся в ней, влияют на сумеречный эпителий, поэтому ее употребление улучшает периферическое зрение, и человек лучше видит в сумерках. Но мне не приходилось слышать, чтобы черника помогла кому-нибудь избавиться от близорукости или дальнозоркости.

Сбалансированное питание позволяет предупреждать множество глазных заболеваний. Но если вы замечаете ухудшение зрения — нужно обратиться к специалистам, а не гуглить симптомы заболеваний, диагнозы и методы лечения. Офтальмолог поставит диагноз и порекомендует, как сохранить или улучшить зрение.