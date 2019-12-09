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Sport Life впервые предлагает абонементы на 1 месяц

Еще никогда фитнес не был таким привлекательным и доступным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00

В новом 1-месячном формате доступны все категории: Classic – тренажерные залы и студии групповых занятий, Classic + Бассейн – посещение бассейна, Premium – доступ к бассейнам и SPA-комплексам, а Lux & SPA – клубы LUX-формата.

Возможность приобрести абонемент на 1 месяц снимает все барьеры по решению начать тренировки, заниматься фитнесом, посещать бассейн и испытать все возможности сети Sport Life.

В Sport Life вас ждут 180 различных студий, 350 видов уникальных групповых занятий, бассейны из 5-уровневой системой очистки воды, современные тренажерные залы с новейшим американским оборудованием. Отличные SPA-комплексы всегда открыты для желающих привести себя в форму после занятий спортом.

И бонус – это много единомышленников, которые уже сделали спорт и фитнес своим настоящим образом жизни.

Приобретите абонемент в отделах продаж клубов или онлайн в интернет-магазине shop.sportlife.ua.

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бассейн фитнес SPORT LIFE фитнес-клуб
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