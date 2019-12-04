Страшные сны полезны для здоровья – ученые

Ученые считают, что сны могут стать терапевтическим методом

Чем полезны страшные сны Фото: Pexels

Страшные сны помогают тренировать нервную систему человека, чтобы она лучше реагировала на различные стрессовые ситуации в реальной жизни. Это выяснили ученые Женевского университета совместно с американскими коллегами, опубликовав результаты исследований в Human Brain Mapping.

Что предвещают сны и как их понять – смотрите видео:

Эксперимент проходил с участием 18 человек, которым при помощи электроэнцефалограммы вычислили активность различных участков мозга во время сна.

В результате исследования выяснилось, что за ощущение страха во сне отвечают островковая доля и передняя поясная кора головного мозга. Кроме того, островковая доля также влияет также на восприятие эмоций во время пробуждения и регулярно активируется при ощущении страха. В то же время, передняя поясная кора подготавливает организм к реагированию на угрозу.

Позже ученые провели еще один эксперимент с участием 89 человек и выяснили, что чем сильнее страх у человека пока он спит, тем меньше активируются островковая доля и поясная кора. Так ученые смогли увидеть связь между эмоциями во сне и после пробуждения.

Плохие сны тренируют нервную систему Фото: Pexels

Ученые считают, что сны могут стать терапевтическим методом для избавления от состояния тревоги у пациентов.

Тем временем психиатры выяснили, почему у половины бездомных людей травмы головы.

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