Страстная неделя 2019: что можно есть, а что нельзя

Как питаться в Страстную неделю 2019 – подробное меню

Страстная неделя 2019 – меню Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Самой строгой считается последняя неделя перед Пасхой, который называется Страстной.

Во время Великого поста запрещены любые продукты животного происхождения: мясо, птица и яйца. Нельзя употреблять молочные продукты, а также шоколад, макароны, белый хлеб, соления, пряности и алкоголь. Рыбу можно есть только в определенные дни.

Страстная неделя в этом году длится с 22 до 27 апреля. В течение этих дней нужно особенно строго соблюдать пост.

Как питаться в Cтрастную неделю 2019

В Страстную неделю пост особенно строгий Фото: freepik.com

Страстной понедельник

В понедельник можно кушать сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Страстной вторник

Так же, как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно кушать только вечером.

Страстная среда

Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Чистый четверг

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом два раза в день.

Страстная пятница

В страстную пятницу вообще воздержаться от приема пищи.

Великая суббота

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Пасхальное воскресенье

А уже в воскресенье, 28 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

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