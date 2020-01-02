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Сухой и влажный кашель: особенности лечения каждого

Какие препараты помогут при том или ином виде кашля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Фото: Depositphotos

Кашель может быть симптомом многих заболеваний. Зачастую, это защита организма, направленная на очищение дыхательных путей от слизи, мокроты или инородных тел, попавших извне. Но кашель кашлю рознь. О том, как бороться с разными видами кашля, рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Бывает, что острые воспалительные явления исчезли и очищать дыхательные пути не от чего, а человек все кашляет и кашляет. Значит, в мозгу возник очаг застойного возбуждения и кашель стал привычным, то есть из защитной реакции организма превратился в патологическую. Чтобы правильно поставить диагноз и назначить лечение, врач обязательно спросит, какой кашель вас беспокоит: сухой или влажный.

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Сухой кашель

Сухой кашель бывает у заядлых курильщиков. Дети с аллергическим ларингитом имеют "лающий" оттенок кашля, а при трахеите – металлический. При плеврите кашель может сопровождаться болью в боку.

Инфекционное детское заболевание коклюш характеризуется приступами кашля, состоящего из коротких кашлевых толчков (каждый представляет собою выдох), они следуют один за другим.

Начало острого бронхита проявляется также сухим глубоким болезненным кашлем, который сочетается с другими простудными проявлениями.

Сухой кашель – мучительный, болезненный, без продуцирования слизи или с очень ограниченным ее количеством, упорный и стойкий, истощает организм. Приступ сильного кашля может сопровождаться обмороком, нарушением сердечного ритма, кровоизлиянием в слизистую оболочку глаз. Поэтому сухой кашель необходимо подавлять.

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Влажный кашель

Влажному кашлю присуще накопление мокроты в дыхательных путях. При его наличии основная лечащая задача – усилить отхождение мокроты, но не подавлять кашлевых рефлексов. Важно также эту мокроту сделать менее вязкой и уменьшить ее адгезивные свойства – способность прилипать к стенкам бронхов.

Влажный кашель сопутствует хроническому бронхиту, пневмонии, бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни, туберкулезному поражению легких.

Симптоматическое лечение кашля показано только на ранних этапах острой вирусной инфекции и при нетяжелом течении острого бронхита и трахеита.

Опасный кашель

Необходима срочная консультация врача, если:

  • кашель длится больше недели и усиливается;
  • сопровождается повышением температуры до 38 °С более трех дней, одышкой и болями в грудной клетке при дыхании;
  • при кашле выделяется мокрота с прожилками крови;
  • случаются приступы удушья;
  • наличествуют потоотделение и озноб.

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Лечение кашля

Тактика лечения сухого кашля состоит в назначении противокашлевых препаратов центрального и периферического действия. Влажный кашель требует отхаркивающих и разжижающих (муколитических) препаратов.

При наличии острого воспалительного процесса предпочтительнее отхаркивающие препараты растительного происхождения (трава термопсиса, корень алтея, корень девясила и т.д.). При этом растительные отвары и настои алтея, солодки, алтея, мать-и-мачехи не только помогают откашляться, но и способствуют восстановлению слизистой оболочки бронхов.

Кашель является сильным фактором, поддерживающим проходимость и самоочищение бронхов. При влажном кашле ни в коем случае нельзя назначать противокашлевые препараты, это чревато непредсказуемыми последствиями. Поэтому, применяя противокашлевые средства, полностью угнетать влажный кашель не следует. Пациентам следует помнить, что при симптоматическом лечении кашля необходимо воздерживаться от курения как активного, так и пассивного, чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

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Правила приема лекарств

  • Не превышайте дозировку выписанного препарата. Например, передозировка лекарств на основе термопсиса или алтея может вызвать сильную рвоту. И вообще эти препараты противопоказаны тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.
  • Запивать противокашлевые лекарства нужно щелочной водой.
  • Детям до 2-х лет не стоит принимать противокашлевые препараты, содержащие кодеин, декстрометорфан, бутамират. Их длительное употребление угнетает центральную нервную систему.
  • Эти же лекарства не стоит применять, если ваша работа связана с управлением сложными механизмами.
  • Таблетки на основе либексина нельзя долго держать во рту, иначе возможно онемение слизистой рта и глотки.
  • Если же вам прописали средства, в составе которых есть ацетилцистеина, то антибиотики следует принимать через два часа после его приема.
  • Препараты на основе амброксола увеличивает проникновение антибиотиков в слизистую бронхов.

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