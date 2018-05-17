Супрун рассказала, о чем свидетельствует цвет мочи

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала очередной пост в Facebook

Пейте воду. Фото: depositphotos

Надежным показателем достаточной гидрации является цвет мочи – она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о нехватке воды в организме, пишет на своей страничке в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Кроме этого, чиновник совсем недавно сделала шокирующее заявление о популярных в Украине лекарствах.

"Потреблять достаточно жидкости важно людям любого возраста. Пить следует тогда, когда мы испытываем жажду, независимо от приемов пищи. Нет единого нормы потребления жидкости, ведь наша потребность в гидрации зависит от температуры и влажности вокруг, нашей активности, физического состояния и пищи, которую мы потребляем", – утверждает чиновник.

В обществе распространено мнение, что во время еды не стоит пить воду, ведь это негативно отразится на работе желудка. Но на самом деле это миф.

"Пищу можно запивать водой, а можно и не запивать. Главное правило – пить, когда хочется". Ульяна Супрун

Достаточное количество воды в организме детей положительно отражается на их памяти. А вот недостаточная гидрация у детей приводит к запорам, плохому пищеварению, агрессии и беспричинным капризам.

Советы от Минздрава относительно норм потребления жидкости в течение дня:

Младенцам от 8 месяцев: 150 мл/кг веса в день

Дошкольникам: 100 мл/кг веса в день

Подросткам: 50 мл/кг веса в день

"Если ребенок ест твердую и сухую пищу, либо играет, или вокруг жарко и сухо, или болеет, то потребность в жидкости возрастает. Поэтому очень важно, чтобы ребенок всегда имел доступ к питьевой воде", – добавила и.о. министра здравоохранения.

Напомним, почему нельзя хрустеть пальцами: Ульяна Супрун развеяла популярный миф.