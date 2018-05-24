Супрун рассказала, как обманывают украинцев изготовители мяса

Ульяна Супрун дала советы, как сохранить свое здоровье

Мясо. Фото: pixabay

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает опровергать популярные мифы.

Врач рассказала, действительно ли наши любимые котлеты все эти годы были "напичканы" антибиотиками и как это влияет на здоровье.

"Использование антибиотиков на фермах и в самом деле довольно распространенная практика. Животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста. Поэтому антибиотики могут присутствовать в мясе. Если их больше нормы, то они нарушают кишечную микрофлору, вызывают аллергию, но это очень маловероятно. Ведь обычно антибиотики выводятся из организма животного с мочой ", – написала Супрун.

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Чтобы защититься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций пользуйтесь этими правилами:

Готовьте мясо до полной готовности.

Мойте руки после контакта с сырыми мясом, птицей или морепродуктами.

Мойте также все кухонные принадлежности

Охлаждайте пищу до +4 градусов в течение двух часов после приготовления.

Летом – в течение одного часа – отделяйте сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов.

Используйте различные доски для продуктов.

Мойте руки после контакта с животными.

Напомним, Ульяна Супрун рассказала, что будет, если перестать пить кофе.

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