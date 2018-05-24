Супрун рассказала, как обманывают украинцев изготовители мяса
Ульяна Супрун дала советы, как сохранить свое здоровье
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает опровергать популярные мифы.
Врач рассказала, действительно ли наши любимые котлеты все эти годы были "напичканы" антибиотиками и как это влияет на здоровье.
"Использование антибиотиков на фермах и в самом деле довольно распространенная практика. Животные получают антибиотики не только для лечения инфекций, но и для их профилактики, а также улучшения роста. Поэтому антибиотики могут присутствовать в мясе. Если их больше нормы, то они нарушают кишечную микрофлору, вызывают аллергию, но это очень маловероятно. Ведь обычно антибиотики выводятся из организма животного с мочой ", – написала Супрун.
Чтобы защититься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций пользуйтесь этими правилами:
- Готовьте мясо до полной готовности.
- Мойте руки после контакта с сырыми мясом, птицей или морепродуктами.
- Мойте также все кухонные принадлежности
- Охлаждайте пищу до +4 градусов в течение двух часов после приготовления.
- Летом – в течение одного часа – отделяйте сырое мясо, яйца и рыбу от других продуктов.
- Используйте различные доски для продуктов.
- Мойте руки после контакта с животными.
Напомним, Ульяна Супрун рассказала, что будет, если перестать пить кофе.
Индекс борща: в Украине стремительно дорожает национальное блюдо – смотрите видео ниже: