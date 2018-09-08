Светлый или темный виноград полезней и кому нужно есть эту ягоду

Врачи уверены, что эта ягода поможет снизить давление

Виноград. Фото: depositphotos

Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горстку винограда. Поскольку сейчас наступает сезон этой ягоды, корреспондент телеканала "Украина" Сергей Моргун узнал у специалистов, чем именно она полезна.

"Считается наиболее ценным виноград темных сортов. Потому что там больше флавоноидов и ресвератрола. Эти вещества необходимы организму. Они положительно влияют на сосудистые стенки и сердечно-сосудистую систему", – рассказывает врач-диетолог Инна Раилко.

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К тому же, виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара. Больным диабетом советуют все, кроме сладких сортов.

Самое важное в винограде – кожура и косточки, ведь в них содержится немало антиоксидантов, благодаря которым можно предотвратить многие болезни – атеросклероз, болезнь Альцгеймера и даже развития рака, в том числе и молочной железы. Достаточно 10-15 ягод в день, говорят эксперты.

"Виноград является "тяжелым" для пищеварительной системы, поэтому употреблять его нужно отдельно от основных приемов пищи – примерно через три часа", – продолжает Инна Раилко.

Дерматолог-косметолог Леся Витюк отмечает, что виноград также поможет женщинам сохранить красоту.

"В зеленых сортах винограда очень много мочегонных свойств, а это очень важно при нанесении масок. Происходит регенерация кожи, накапливается коллаген. Подобные процедуры увлажняют кожу, пересушенную после солнца", – рассказывает эксперт.

Для маски достаточно порезать ягоды пополам и наложить на кожу на 15 минут. Главное – делать это систематически, хотя бы в течение недели. Не лишним будет комбинировать темные сорта со светлыми или добавлять оливковое масло.

Напомним, эксперты назвали пользу и вред винограда. Ранее специалисты также рассказали, как ускорить созревание фруктов и винограда, не дожидаясь холодов.

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