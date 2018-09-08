Светлый или темный виноград полезней и кому нужно есть эту ягоду
Врачи уверены, что эта ягода поможет снизить давление
Эксперты утверждают, что каждому человеку ежедневно нужно съедать хотя бы горстку винограда. Поскольку сейчас наступает сезон этой ягоды, корреспондент телеканала "Украина" Сергей Моргун узнал у специалистов, чем именно она полезна.
"Считается наиболее ценным виноград темных сортов. Потому что там больше флавоноидов и ресвератрола. Эти вещества необходимы организму. Они положительно влияют на сосудистые стенки и сердечно-сосудистую систему", – рассказывает врач-диетолог Инна Раилко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКому нельзя есть виноград
К тому же, виноград снижает артериальное давление, улучшает свертываемость крови и уменьшает в ней количество сахара. Больным диабетом советуют все, кроме сладких сортов.
Самое важное в винограде – кожура и косточки, ведь в них содержится немало антиоксидантов, благодаря которым можно предотвратить многие болезни – атеросклероз, болезнь Альцгеймера и даже развития рака, в том числе и молочной железы. Достаточно 10-15 ягод в день, говорят эксперты.
"Виноград является "тяжелым" для пищеварительной системы, поэтому употреблять его нужно отдельно от основных приемов пищи – примерно через три часа", – продолжает Инна Раилко.
Дерматолог-косметолог Леся Витюк отмечает, что виноград также поможет женщинам сохранить красоту.
"В зеленых сортах винограда очень много мочегонных свойств, а это очень важно при нанесении масок. Происходит регенерация кожи, накапливается коллаген. Подобные процедуры увлажняют кожу, пересушенную после солнца", – рассказывает эксперт.
Для маски достаточно порезать ягоды пополам и наложить на кожу на 15 минут. Главное – делать это систематически, хотя бы в течение недели. Не лишним будет комбинировать темные сорта со светлыми или добавлять оливковое масло.
Напомним, эксперты назвали пользу и вред винограда. Ранее специалисты также рассказали, как ускорить созревание фруктов и винограда, не дожидаясь холодов.
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