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Свинка у детей: что надо знать родителям

Может ли паротит вызывать бесплодие

Анна Педан
Сегодня, 14:11

Свинка (паротит) – это острое инфекционное заболевание, которое часто диагностируют у детей. Передается оно воздушно-капельным путем и является очень заразным. Инкубационный период составляет 10-20 дней, в среднем 13-14.

"Основной симптом паротита – высока температура и увеличение слюнных желез. Они могут увеличится сразу с двух сторон или же только с одной. Именно из-за этого признака болезнь назвали свинкой. При поражении двух желез, лицо человека становится похожим на это животное. Кроме слюнных желез могут поражаться и другие, например, поджелудочной железы. У мальчиков могут воспаляться яички, а у девочки – яичники", – рассказывает педиатр Ольга Власова.

При паротите горячие компрессы на шею противопоказаны!
При паротите горячие компрессы на шею противопоказаны!
Фото: freepik.com

Лечение свинки

Специфического лечения паротита нет. Вся терапия направлена на уменьшение симптомов. Поэтому очень важно соблюдать строгую диету и постельный режим. Ведь при свинке страдает поджелудочная железа, и панкреатит может стать серьезным осложнением паротита. В обязательном порядке нужно исключить жирное, жареное, молочные продукты. Есть нужно белковую пищу и сложные углеводы (бурый рис, гречка, макароны из муки грубого помола, чечевица, горох и т.д.). Показано обильное теплое питье. Особенно полезным будут морсы и компоты, содержащие клюкву.

"Многие родители для уменьшения воспаления прикладывают к шее малыша горячие компрессы. Этого нельзя делать ни в коем случае! Такое "лечение" чревато серьезными осложнениями. На шею можно повязать шарф, такого сухого тепла будет достаточно. И помните, что температуру стоит сбивать при показателях 38,5 °С", – напоминает врач.

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Осложнения свинки

Паротит может вызвать такое серьезное осложнение, как менингит. Чем старше заболевший, тем вероятнее развитие "плохого сценария".

Мальчики переносят заболевание хуже девочек. Так как при паротите поражаются яички, то в будущем это грозит мужским бесплодием. Поэтому важно при паротите находиться под наблюдением врача.

Самое главное в лечении свинки – соблюдать все предписания врача. И тогда осложнения после болезни можно либо же избежать вовсе, либо минимизировать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы бывают у детей при коронавирусной инфекции.

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