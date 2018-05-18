Табак полезен: ученые нашли уникальное свойство

Ученые из Австралии сделали сенсационное открытие

Табак полезен. Фото: pixabay

Австралийские исследователи из Университета Ла Троба выяснили, что белок в декоративном табаке делает его полезным в борьбе против инфекционных заболеваний, включая те, что вызываются золотистым стафилококком, ВИЧ, вирусом Зика и энцефалитными вирусами.

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Ученые в пресс-релизе для Medical Xpress пишут, что пептид NaD1 разрушает наружный слой клеток грибка Candida albicans, являющегося возбудителем опасных заболеваний у людей с иммунодефицитами, и вызывает гибель микроорганизма.

По словам исследователей, инфекции считаются одной из основных проблем здравоохранения, поскольку на них приходится примерно каждая восьмая смерть в мире. Прогнозируется, что в течение следующих 30 лет смертность по этой причине будет расти из-за распространения устойчивых к антибиотикам бактерий.

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета.

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