Тайны суперфуда: вся правда о ягодах годжи и три способа их приема

При регулярном приеме ягод годжи улучшается работа мозга и память

В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы

Ягоды годжи появились на украинском рынке относительно недавно, но популярность завоевали невероятно быстро.

"Ягоды годжи вернут молодость", "Они эффективно сжигают жир", "Всего за две недели на ягодах годжи можно потерять до 10 кг"

Нужны сердцу

, — обещают рекламные статьи в интернете. Маркетологи и продавцы приписывают этому продукту уникальные и необыкновенные свойства, называя его едва ли не панацеей от всевозможных проблем и заболеваний. Но реальность не такая восхитительная: диетолог Оксана Скиталинская уверяет, что чудодейственные характеристики, которыми наделяют ягоды годжи, — не более чем маркетинговый ход. Да, они действительно очень полезны, но лишь как любые другие ягоды, и назвать их суперфудом сложно. Мы пишем о них в нашем проекте лишь потому, что многие украинцы до сих пор верят в их магические свойства.

Ягоды годжи изначально произрастали в Китае, Тибете и Гималаях, но сейчас их выращивают во многих странах. Это небольшие ягодки красного цвета, которые являются плодами дерезы обыкновенной. В пищу употребляются сушеные ягоды, на вкус они кисло-сладкие.

Главная польза годжи (впрочем, как и большинства любых других ягод) — в богатом составе: они содержат витамин С, никотиновую кислоту (витамин РР), водорастворимые витамины, микроэлементы, полифенолы и клетчатку. Все эти вещества невероятно полезны для нашего организма — например, полифенолы очень благотворно влияют на кишечную микрофлору. Они не позволяют развиваться патогенным микроорганизмам.

При регулярном употреблении ягод у человека улучшается работа мозга, память.

Также ягоды оказывают мощное противовоспалительное действие, являются хорошей профилактикой онкологии. К тому же они содержат много фитонутриентов. Именно эти вещества дают плодам определенный окрас: красный, фиолетовый или желтый. Причем чем более насыщенный цвет продукта, тем больше в нем пользы.

Красный цвет ягодам годжи дает сочетание каротиноидов и антоцианов — их пользу для сосудов (особенно маленьких капилляров) сложно переоценить. А с возрастом у большинства украинцев сосуды "загустевают" и становятся "ломкими" — прежде всего из-за малоактивного образа жизни, неправильного питания и вредных привычек. В свою очередь, антоцианы, содержащиеся в ягодах, позволяют привести сосуды в норму. А сосуды — это не только сильные красивые ноги, но и здоровый мозг! Ведь кровь "движется" по всему организму и попадает в каждую клетку мозга.

Еще в ягодах годжи много биофлавоноидов. Благодаря этим веществам витамин С лучше усваивается организмом человека. Полезны ягоды и для нашего "мотора" — сердца, ведь содержат довольно много калия.

Жир не сжигают

Возможно ли избавиться от лишнего веса с помощью ягод годжи? Оксана Скиталинская уверяет, что это просто рекламный трюк для доверчивых женщин, которые надеются, что существует волшебная таблетка для похудения. На самом деле в составе ягод годжи нет ничего, что давало бы жиросжигающий эффект. Разве что они содержат достаточно много клетчатки: разбухают при размачивании и надолго дают чувство сытости. Поэтому годжи рекомендуют добавлять в йогурт и употреблять на завтрак — получите меньше калорий, больше витаминов и дольше останетесь сытыми. Но ягоды годжи не дадут абсолютно никакого результата, пока вы не поменяете свои пищевые привычки и не займетесь спортом. А вот в комплексе с правильным сбалансированным питанием и физическими нагрузками продукт сделает процесс похудения более комфортным и быстрым.

Дозу превышать нельзя

Многие диеты предлагают есть ягоды годжи в очень больших количествах. На самом деле при передозировке возможны расстройство кишечника и нарушения работы всего ЖКТ, ведь в ягодах годжи много клетчатки и органических кислот. Суточная доза для взрослого здорового человека — 1 ст. л. Этого достаточно, чтобы насытить организм необходимыми полезными веществами.

Употреблять продукт можно без перерывов, если нет противопоказаний. Среди них — хронические заболевания органов ЖКТ в стадии обострения: гастрит, колит, панкреатит. Органические кислоты могут раздражать слизистые внутренних органов, вызывая болезненные ощущения. Также бывает индивидуальная непереносимость.

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Храним в темноте

Если хотите внести разнооб­­разие в свой рацион и имеете достаточно денег (250 г ягод годжи стоят около 120 грн), мо­­жете периодически их покупать. Как и все ягоды, они будут приносить пользу. Но можно за­­менить их бюджетным и при этом — не менее полезным ва­­риантом — отечественными ягодами, особенно дикорасту­­щи­­ми: черникой, ежевикой, ма­­линой, земляникой и другими. Более того: выбирая между год­­жи и черникой, которая выросла в нашем лесу, Оксана Скиталин­­ская отдает предпочтение вто­­ро­­му. Ведь неизвестно, как со­­би­­рали экзотическую ягоду, в каких условиях и сколько ее хранили, чем обрабатывали… Именно поэтому специалист настоятельно не рекомендует покупать годжи на развес. Же­­лательно, чтобы продукт был в сертифицированной упаковке со всеми знаками качества. Хра­­нить ягоды нужно в стеклянной таре в прохладном, сухом и тем­­ном месте: под действием све­­та разрушаются витамин С и полифенолы.

Десерт: оздоравливаем кишечник

Такое блюдо насытит организм витамином С, жирными кислотами, пробиотиками (кисломолочными бактериями) и клетчаткой. Он питательный, но при этом низкокалорийный. Чтобы увидеть эффект, съедайте чашечку такого десерта ежедневно на протяжении месяца.

Понадобится (на 1 порцию):

ягоды годжи — 1 ст. л.

семена льна — 1 ч. л.

семена чиа — 1 ч. л.

натуральный йогурт — 100 мл

Приготовление (10 минут):

Вечером тщательно промойте ягоды годжи и залейте прохладной водой. Утром семена чиа и льна залейте натуральным йогуртом. Утром слейте воду из ягод, промойте под проточной водой и добавьте к йогурту.

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Напиток: омолаживаем организм

Такой напиток богат полифенолами и витамином С, он хорошо утоляет жажду и омолаживает организм. Особенно рекомендован людям, которые имеют проблемы с сосудами.

Понадобится (на 1 порцию):

ягоды годжи — 2—3 ст. л.

вода — 500 мл

Приготовление (10 минут):

Ягоды годжи тщательно промойте, мелко порежьте и залейте кипятком. Дайте настояться на протяжении 2—3 часов. Пейте напиток в течение дня.

Соус: поможет белку быстрее усвоиться

Такой соус идеально подойдет к запеченному мясу или рыбе. Он не только придаст кисло-сладкий вкус, но и поможет ор­­га­­низму быстрее переварить мясо.

Понадобится (на 2 порции):

ягоды годжи — 2—3 ст. л.

пряные травы — по вкусу

соль — по вкусу

Приготовление (10 минут):

Хорошо промойте ягоды, залейте кипятком и дайте настояться 2—3 часа. Затем перемелите в блендере, добавьте соль и любые пряные травы.