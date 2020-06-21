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Телеведущая Анна Панова: "Йога – это волшебство!"

Сегодня, 14:53

По словам телеведущей, йога помогает осуществлять желания

Сегодня, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Известная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова, а также настоящий ценитель йоги созналась, какую роль в ее жизни играют популярные практики и почему она не боялась тренироваться даже на последних месяцах беременности.

Анна Панова рассказала, что в течении всей беременности она игнорировала занятия йогой, но потом восстановила практики и не боялась преждевременных родов.

"Почти всю беременность я игнорировала тренировки. А под конец расслабилась, перестала бояться родить раньше времени. Даже наоборот, просила Милку не засиживаться, ведь уже объявили карантин, и я боялась, что запретят партнерские роды. Йога на 39-й неделе беременности – это очень непросто и очень весело. Но я всячески старалась не упасть под весом собственного живота", – сознается ведущая.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас телеведущая не позволяет себе прекратить занятия, поскольку благодаря тренировкам восстановление после родов проходит более эффективней и быстрее.

"Йога меня спасла, когда начались проблемы со спиной после родов. Тренировки я продолжаю до сих пор. Вижу, как тело с благодарностью отзывается на нагрузку. Я уже неплохо стою в бокасане (одна из стоек на руках), хорошо даются асаны на мышцы пресса. Над прежней гибкостью мне еще работать и работать, но я не сдаюсь", – рассказала Панова.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также Анна Панова посоветовала всем, кто все еще откладывает йогу на потом, присмотреться к одной практике, которая осуществляет все желания.

"Есть такая практика – Йога Нидра. По-другому – йогический сон. Лежишь себе в шавасане (на спине, раскинув руки и ноги), расслабляешься, слушаешь тренера и по его команде загадываешь желание! Да-да, и если практиковать эту Нидру регулярно, желание обязательно сбудется! Проверено мной дважды. В первом случае – загадывала насчет карьеры, во втором – насчет личного. В общем, работает. Йога – это волшебство", – поделилась советом телеведущая.

Напомним, ранее мы рассказывали об основных правилах занятий йогой в домашних условиях.

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