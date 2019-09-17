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Теперь можно: ученые опровергли опасность употребления яиц

Исследователи провели два эксперимента, чтобы выяснить, как правильно есть яйца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Важно подбирать правильные добавки к яйцам
Важно подбирать правильные добавки к яйцам
Фото: Pexels

Бытует мнение, что употребление яиц опасно для сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития диабета. Но ученые из Техасского университета опровергли эту информацию, передает Texas Tech Today.

На совесть: как купить качественные яйца – смотрите видео:

Ранее считалось, что для здорового образа жизни человеку достаточно съедать не более трех яичных желтков в неделю. Это якобы должно уменьшить количество потребляемого холестерина, который провоцирующего сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые провели исследование во время которого провели два эксперимента с участием 48 добровольцами. С помощью первого – исследователи выяснили, что на переизбыток насыщенных жиров в организме влияют не сами яйца, а те вредные добавки, с которыми их едят: бекон, колбаса и сливочное масло.

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В результате второго исследования выяснилось, что если употреблять яйца без добавок, то это не влияет существенно на уровень глюкозы в крови. Примечательно также, что разницы в результатах анализов между теми, кто ел больше яиц, и теми, кто их ел меньше, не было найдено.

Совет: употребляйте яйца без добавок и в меру.

Ранее другие ученые назвали невероятную пользу яиц.

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