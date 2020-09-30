Умер Тимоти Рэй Браун. Что известно о первом в мире человеке, который вылечился от ВИЧ

Врачи сделали мужчине две пересадки стволовых клеток

В Калифорнии умер от лейкемии Тимоти Рэй Браун – первый в мире человек, который вылечился от ВИЧ после пересадки костного мозга. Он боролся с раком на протяжении последних пяти месяцев. О смерти Брауна сообщил его партнер Тим Хоффген на странице в Facebook.

В 1995 году, когда Тимоти работал переводчиком в Германии, ему поставили диагноз ВИЧ. Затем в 2007 году у него обнаружили лейкемию. Тогда врачи сделали ему две пересадки стволовых клеток, которые имели редкую природную устойчивость к вирусу и вылечили его ВИЧ.

"Самым любимым занятием Тима были путешествия за границу", – написал Хоффген и отметил, что они много поездили по миру.

Позже, в 2010 году Тимоти вернулся в США и стал публично говорить о своем статусе "берлинского пациента". А дальнейшую свою жизнь он посвятил тому, чтобы рассказать свою историю лечения от ВИЧ и стал Послом надежды.

Тимоти Рэй Браун умер от рака Фото: Facebook

Но уже через 12 лет, после пересадки костного мозга, Браун узнал, что лейкемия вернулась к нему и уже успела распространиться по всему организму. Последние пять месяцев он всеми методами боролся с раком, но это не помогло.

Тем временем медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19.

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