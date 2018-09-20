Актуально

Тонкости ремонта: хотите быть здоровым – используйте безопасную краску

Производители выводят все более безопасные, экологически чистые краски, но что стоит за определением "экологически чистый продукт"?

Рынок красок, как и все, имеет тенденцию меняться и обновляться. Производители выводят все более безопасные, экологически чистые краски. Но что стоит за определением "экологически чистый продукт"? Какие существуют стандарты и какой процент летучих органических соединений (ЛОС) допустим?

Формальдегид, метанол, уайт-спирит, ацетон, бензол – вот неполный перечень ЛОС. При кратковременном влиянии они вызывают раздражение кожи, глаз, верхних дыхательных путей, угнетенность. При длительном – потерю зрения, нарушение половой функции, центральной нервной системы и онкозаболевания.

Научный журнал Canadian Medical Association Journal опубликовал результаты исследований о влиянии ЛОС. Риск возникновения рака легких у маляров на 20% выше среднего. ЛОС негативно влияет на работу мозга даже спустя 30 лет. Гарвардская школа общественного здоровья Бостона выяснила, что маляры хуже запоминают информацию, воспринимаемую на слух, у них снижена способность вспоминать уже известные им факты.

Тем, кто проживает в "свежеотремонтированной" квартире, тоже придется подышать вредными веществами, ведь они еще некоторое время достаточно активно выделяются в воздух. Например, свинец детский организм абсорбирует в 4-5 раз больше, чем взрослый. Отсюда напрашивается простой вывод: для сохранения собственного здоровья нужно внимательно изучить упаковку. Ответственный производитель обязан точно указывать состав своего продукта и количество ЛОС.

Увы, в нашей стране стандарты по ЛОС не приняты. В Европе они определены и составляют (согласно Европейской директиве 2004/42) не более 30 г на литр. Специалисты произвели расчеты и выяснили, что при этом ограничении мастер "потребляет" около 1382 г ЛОС в год. Анализируя эти данные, социально ответственные производители работают над постоянным понижениям уровня ЛОС как в краске, так и в красителе.

К примеру, компания "Caparol" определила жесткие рамки содержания ЛОС – 0,7 г на литр (внутренний стандарт E.L.F – без растворителей и пластификаторов, с минимизированным количеством эмиссий). Если произвести те же расчеты, то мастер при этом количестве ЛОС в продукте, за год "потребит" их не более 32,3 г, что в 43 раза меньше среднеевропейской нормы. Такие продукты идеально подойдут для тех, кто заботится о своем здоровье.

При выборе безопасной краски, важно ориентироваться на содержание в ее составе количества ЛОС и желательно, чтобы оно не превышало 0,7 грамма на литр. Если вы не обнаружили такую информацию на этикетке, есть повод задуматься об экологичности краски.