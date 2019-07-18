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Тоня Матвиенко открыла секрет нежных ручек

Известная певица стала соведущей Григория Германа в студии "Ранку з Україною" на канале "Украина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко стала гостьей эфира любимой утренней программы украинцев – "Ранку з Україною", где поделилась рецептом простого и доступного скраба для рук.

"Честно говоря, я подсмотрела этот рецепт у подруги. Она знает, что у артистки Тони Матвиенко руки должны быть, как у настоящей звезды. А вообще я обожаю скрабы, и не только для рук, но и для тела, и для лица", – поделилась Тоня Матвиенко в эфире канала "Украина".

Для скраба по рецепту Тони Матвиенко нужно всего лишь три натуральных компонента:

  1. Сок половинки апельсина.
  2. 4-5 столовых ложек кофейного жмыха.
  3. Несколько капель оливкового масла.

Смешать эти ингредиенты и нанести массажными движениями на три минуты, после чего промыть руки теплой водой.

"Это лучшее, что может быть для кожи, так как все компоненты нашего средства абсолютно натуральные. К тому же это очень быстрый процесс – нанести, три минуты подождать и смыть теплой водой", – рассказала артистка в эфире "Ранку з Україною".

Напомним, ранее телеведущая Леся Никитюк рассказала, как сделать скраб для тела в домашних условиях.

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