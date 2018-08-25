ТОП-10 ускорителей похудения: как быстро разогнать метаболизм

Обмен веществ раскочегарят чили, секс и отказ от алкоголя

Приверженцы диет рано или поздно все равно забрасывают это полуголодное дело. Ведь часто ограничение рациона или количества съедаемого дает лишь временные результаты, да еще ценой хорошего настроения и самочувствия. А бывает, что человек начинает питаться исключительно здоровой пищей, но тоже не получает ожидаемой нормализации веса. Почему? "Да потому, что у него такой обмен веществ", — скажут многие — и будут правы. Правда, наполовину: скорость метаболизма зависит не столько от наследственности, но прежде всего — от образа жизни.

Что же может ускорить обмен веществ, нам рассказала Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

1. Ешьте как можно чаще по 200 грамм

За один присест без остатка организм может переварить и усвоить лишь порядка 200 г пищи (у мужчин — 300). Иначе пополняются жировые депо. И если такое происходит из раза в раз ежедневно — нарушается жировой обмен. Вот почему при питании 5—6 раз в день метаболизм не будет замедляться. Его ускорит то, что в каждый присест тратится не меньше 10% калорий от тех, что содержатся в съеденном. Таким образом, чем больше съедобных "сетов", тем больше расходов дневного калоража соответственно.

2. Пейте воду четыре раза за час

Пейте воду каждые 15—20 минут по 4—5 глотков. Пейте ее и при желании поесть — часто за голодом стоит сигнал об обезвоживании. Если это так, то через 15—20 минут есть перехочется. Эта простая мера раскочегаривает обмен веществ, нормализуя все биохимические процессы: человек устроен так, что они протекают только в водной среде. Бонус: при достаточном количестве воды в организме включается инсулиноподобный фактор IFR-1, отвечающий за замедление процессов старения.

3. Ночью спите крепко и вдоволь

Утро — это когда просыпаешься не потому, что звенит будильник, а потому, что выспался. При ритмах современной жизни такое — роскошь, но постараться нормализовать режим сна стоит: только при достаточном по времени и крепком сне полноценно вырабатывается соматотропин. Одна из функций этого гормона — регуляция жирового обмена.

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4. Таскайте "железо" 3—4 раза в неделю

Метаболизм стимулируют мышцы. Так, каждые 50 граммов мышц сжигают по 50 калорий в день, а нарастить мышцы можно только силовыми нагрузками. Кроме того, похудение после силовой тренировки продолжается в течение многих часов, даже когда человек бездействует. Потому для ускорения обмена веществ важно заниматься на тренажерах или хотя бы фитнесом дома с гантелями.

5. Ни дня без секса и объятий

Во время поцелуя, любовных объятий и секса дыхание то учащается, то становится глубже, а сердце колотится с удвоенной скоростью. По сути, организм получает кардионагрузки, а усиленное кровообращение стимулирует обменные процессы.

6. Откажитесь от алкоголя

Допускается сухое вино, и до 150—180 мл в день: в винограде есть антиоксиданты, витамины и минералы, а невысокий процент спирта не оказывает токсического воздействия на организм и повреждающего — на нервные клетки. От остального алкоголя лучше отказаться: крепкие напитки обезвоживают, замедляя обмен веществ. Плюс, переваривая алкоголь, организм откладывает усвоение других веществ на потом, что грозит ожирением и нарушением метаболизма.

7. Используйте ароматерапию

Ежедневное вдыхание аромамасел можжевельника, сосны, ели, пихты, а также розмарина, мяты, лаванды, ладана, лимона, грейпфрута, жасмина, мускатного ореха, шалфея, сандала, иланг-иланга, герани, апельсина, нероли или бессмертника тонизирует сосудистую систему. В результате улучшается кровообращение, которое играет не последнюю роль в слаженном обмене веществ.

8. На завтрак яичница или творог

При пустом желудке с утра метаболизм замедлится на целый день. Съеденное в этот день усвоится неполноценно, что ухудшит метаболизм еще больше. К утру уменьшаются запасы гликогена — резервного источника энергии, и без завтрака организм "потребует" переесть днем, что нарушит метаболизм жиров. Завтракать лучше блюдами из яиц или кисломолочки: белок — это локомотив обмена веществ.

9. Чаще бывайте на солнце

Ловите каждую возможность прогуливаться по улице под лучами солнца, даже если погода пасмурная. Созерцание солнца и ультрафиолетовые ванны активизируют все системы и процессы в организме, включая биохимические.

Важно побыть на солнце до завтрака или хотя бы полюбоваться им на балконе, проделывая гимнастику. Дело в том, что органам ЖКТ соответствует стихия Солнце, а ведь именно желудочно-кишечный тракт — первое звено в механизме обмена веществ.

10. Ежедневно — морепродукты и специи

Омега-3-жирные кислоты в любых дарах моря регулируют уровень лептина — нормализатора метаболизма. А йод активизирует щитовидную железу, отвечающую за обменные процессы. Если добавлять жгучие приправы (острые красный, черный, зеленый, белый и каенский перцы, горчицу и имбирь) в уже готовые блюда из морепродуктов, то в специях сохранится много капсаицина: он повысит температуру тела, сердцебиение и скорость обмена веществ как следствие.