ТОП-3 самых грязных вещей, которые портят наше здоровье

Эксперты рекомендуют очень тщательно следить за личной гигиеной

Мойте руки. Фото: pixabay

Ученые провели масштабное исследование и выяснили, на каких вещах в нашем быту больше всего бактерий. Что же оказалось грязнее денег и общественных туалетов, читайте в шокирующем ТОП-3 от корреспондента телеканала "Украина" Натальи Малярчук.

Первое место по загрязнению – наши руки. Здесь и кишечная палочка, и туберкулез, и множество болезнетворных микроорганизмов. Особенно опасны они для здоровья человека в момент снижения иммунитета.

Второе место принадлежит компьютерной технике и мобильным телефонам. Вы не увидите грязи на поверхности гаджета, но здесь живут миллиарды бактерий. Наибольшую угрозу смартфон несет в момент разговора, ведь кожа лица очень чувствительна к инфекциям. Чтобы уберечь себя, регулярно дезинфицируйте поверхности всех гаджетов.

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Третье место занимает ручка от тележки в супермаркете. За день ее касается не одна сотня людей. А учитывая то, что каждая тележка служит по несколько лет, бактерии там только накапливаются. На каждом третьем можно найти кишечную палочку, уверяют врачи. Поэтому не забывайте обработать антисептиком ручку тележки, прежде чем отправляться за продуктами.

Напомним, определены самые грязные предметы, которые ежедневно окружают людей.