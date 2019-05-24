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ТОП- 5 домашних растений, которые угрожают вашему здоровью

Нужно хорошо подумать, прежде чем приносить эти растения в квартиру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57

Если вы хотите купить растение в дом, будьте очень осторожны. Некоторые из них вызывают аллергию и дерматит, и даже могут привести к потере зрения. Но об этом знают далеко не все. Иногда люди держат опасные растения на своем подоконнике и даже об этом не догадываются, пока не испытают их неприятные свойства на себе.

Сапелия

Цветы сапелии очень необычны и красивы, но при этом источают ужасный запах. Связано это с тем, что основными опылителями растения являются мухи. Только они способны дотянуться до пыльцевых мешочков. Поэтому в жилых помещениях лучше такие цветы не держать.

Кактус

При неосторожном обращении с ними очень легко пораниться. Особенно важно следить за малышами и домашними животными, так как для них последствия укола кактусом могут быть наиболее серьезными, особенно, если занозу не вытащить сразу.

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Диффенбахия

Сок диффенбахии может таить настоящую угрозу для детей. Если горшок с растением будет находиться в зоне доступности, то высока вероятность, что ребенок потянет его в рот, а закончиться подобная "дегустация" может сложными последствиями, вплоть до сердечной недостаточности, отека гортани и потери сознания.

Фикус и аглаонема

Млечный сок этих растений может навредить не только при случайном попадания на кожу, но и при попадании на слизистую, в том числе желудка. Если в семьях есть дети или коты, которым нравится исследовать мир на вкус, растения лучше держать подальше от них.

Эуфорбия

Молочай является ядовитым растением — его сок содержит большое количество веществ, которые при попадании в организм способны вызвать сильное отравление. Сок растения способен вызывать выраженные аллергические реакции. Учитывая это, молочай рекомендуется содержать в домах, где нет домашних животных и детей, а проводить пересадку необходимо с крайней осторожностью.

Если ядовитый сок все-таки попал на руки, промывать водой нужно не меньше 15 минут. А если остались покраснения или сыпь, следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых опасных растениях Украины. "Сегодня" также писали, как уберечь глаза на даче.

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Источник: Сегодня
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