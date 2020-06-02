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Будь в тонусе: ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног дома

Сегодня, 20:33

Профессиональный фитнес-тренер Анна Рачина показала технику выполнения

Чтобы иметь красивые ягодицы совсем не обязательно бежать в спортзал – можно заниматься дома. За период карантина все и так уже привыкли к домашнему режиму, поэтому добавить в свой распорядок дня тренировку для покачивания мышц ягодиц и ног не составит труда.

  • Досье: Анна Рачина – блогер, профессиональный фитнес-тренер

Блогер Анна Рачина / Фото: из личного архива
Блогер Анна Рачина / Фото: из личного архива

ТОП-5 лучших упражнений для ягодиц и ног в домашних условиях

1. Приседания

Упражнение на ягодицы и ноги: приседания
Упражнение на ягодицы и ноги: приседания
Фото: пресс-служба

Это фундамент. Такой себе кит, на котором держится, форма твоих ног. Для того, чтобы прорабатывалась ягодичная – приседай глубоко. Большая ягодичная работает как раз при подрыве вверх.

Если не хочешь увеличения квадрицепса – приседай многоповторно одним подходом, если хочешь больше жесткости, то 3-4 подхода по 15-20 раз.

2. Выпады с наклоном

Упражнение на ягодицы и ноги: выпады
Упражнение на ягодицы и ноги: выпады
Фото: пресс-служба

Домашний заменитель жима ногами. Делай упор на переднюю ногу и при подъеме, представляй, что хочешь продавить пяткой пол.

3. Становая тяга на прямых ногах

Упражнение на ягодицы и ноги: становая тяга
Упражнение на ягодицы и ноги: становая тяга
Фото: пресс-служба

Для более продвинутых – на одной, чтобы увеличить нагрузку за неимением хороших весов. Ты проработаешь полупоперечную и полусухожильную, которые как античная колонна поддерживают твою ягодицу.

4. Ягодичный мост

Упражнение на ягодицы и ноги: ягодичный мост
Упражнение на ягодицы и ноги: ягодичный мост
Фото: пресс-служба

На полу – прорабатывает ягодицы, когда лопатки лежат на возвышенности – бицепс бедра. А вот варианта, когда ноги стоят на возвышенности, лучше избегать – нагрузка на поясничный отдел.

5. Жим ногой с эспандером

Упражнение на ягодицы и ноги: жим ногой с эспандером
Упражнение на ягодицы и ноги: жим ногой с эспандером
Фото: пресс-служба

Движение должно быть жимовое и не "перерастать" в махи, ногу не нужно поднимать слишком высоко или отводить в сторону. При правильной технике прорабатывается верхняя часть ягодиц.

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах управления организмом, которые удивляют.

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Источник: Сегодня
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