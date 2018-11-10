ТОП-5 мифов о лечении простуды

Излечению поможет прохладный, свежий воздух, много теплых напитков и постельный режим в первые три дня

Похолодание и усиление ветра синоптики прогнозируют уже в эти выходные. Иногда температура будет опускаться ниже нуля. Врачи предупреждают, резкое изменение погоды – стресс для организма. А значит существует риск заболеть.

От простуды украинцы лечатся различными способами.

На чеснок, лук и растительные средства делают ставку большинство опрошенных нами украинцев. И это миф №1.

"Они не лечат, но они поддерживают организм, поддерживают, силы дают сопротивляемость больше развития именно болезней. Но лечебного эффекта они не имеют", – говорит Марта Лисевич, диетолог.

Витамин C – это миф №2.

Витамин это – это полезный витамин и его недостаточность вызывает довольно редко заболевание, которое достаточно редко встречается – это цинга, но он не предотвращает заболевание и не ускоряет выздоровление от вирусных заболеваний.

Миф №3 – горячие напитки во время простуды. Чтобы помочь организму быстрее преодолеть вирус, чай, воду, отвары надо пить теплыми. Тогда организм не будет тратить энергии еще на на охлаждение напитка.

Миф №4. Алкоголь. Мол, он помогает согреться и быстрее прогоняет вирусы. Врачи думают иначе.

"Это скорее некое субъективное чувство удовлетворения или облегчения. Потому что в принципе организм сейчас направлен на работу, на то, чтобы бороться с инфекцией. Когда мы употребляем алкоголь, ему нужно дополнительно тратить энергию чтобы обезвредить и алкоголь", – говорит Марина Чернявская, врач-дитинолог.

Ни внутри, ни снаружи. Не помогут от простуды и растирание спиртом или уксусом. И это – миф №5. Такой метод при температуре вообще противопоказан и взрослым, и детям, уверяют врачи. Потому что может вызвать интоксикацию.

А вот что действительно приблизит к исцелению, так это прохладный, свежий воздух, много теплых напитков и постельный режим в первые три дня. Со всеми симптомами простуды организм справиться самостоятельно.

Ранее мы писали о профилактике простуды: медики рассказали, как не заболеть осенью.

Также мы писали о пяти главных вопросах об эпидемии гриппа в Украине и ответах на них.