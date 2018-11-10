ТОП-5 мифов о лечении простуды
Излечению поможет прохладный, свежий воздух, много теплых напитков и постельный режим в первые три дня
Похолодание и усиление ветра синоптики прогнозируют уже в эти выходные. Иногда температура будет опускаться ниже нуля. Врачи предупреждают, резкое изменение погоды – стресс для организма. А значит существует риск заболеть.
От простуды украинцы лечатся различными способами.
На чеснок, лук и растительные средства делают ставку большинство опрошенных нами украинцев. И это миф №1.
Витамин C – это миф №2.
Витамин это – это полезный витамин и его недостаточность вызывает довольно редко заболевание, которое достаточно редко встречается – это цинга, но он не предотвращает заболевание и не ускоряет выздоровление от вирусных заболеваний.
Миф №3 – горячие напитки во время простуды. Чтобы помочь организму быстрее преодолеть вирус, чай, воду, отвары надо пить теплыми. Тогда организм не будет тратить энергии еще на на охлаждение напитка.
Миф №4. Алкоголь. Мол, он помогает согреться и быстрее прогоняет вирусы. Врачи думают иначе.
Ни внутри, ни снаружи. Не помогут от простуды и растирание спиртом или уксусом. И это – миф №5. Такой метод при температуре вообще противопоказан и взрослым, и детям, уверяют врачи. Потому что может вызвать интоксикацию.
А вот что действительно приблизит к исцелению, так это прохладный, свежий воздух, много теплых напитков и постельный режим в первые три дня. Со всеми симптомами простуды организм справиться самостоятельно.
Ранее мы писали о профилактике простуды: медики рассказали, как не заболеть осенью.
Также мы писали о пяти главных вопросах об эпидемии гриппа в Украине и ответах на них.