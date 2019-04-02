ТОП-5 народных средств против зубной боли

Узнайте, как снять острую зубную боль

Зубную боль можно снять в домашних условиях Фото: freepik.com

Зубная боль может возникнуть внезапно. Ее главные причины – кариес, пульпит, периодонтит и пародонтит. Если у вас разболелся зуб, лучшее, что вы можете сделать – это обратиться к стоматологу. Но на первое время можно снять зубную боль в домашних условиях с помощью проверенных народных средств.

Масло гвоздики

Гвоздичное масло снимает зубную боль

Гвоздика может стать настоящим спасением от зубной боли. Ее масло обладает бактерицидными свойствами, поэтому освежает дыхание и способствует быстрому заживлению ран. В то же время, эта пряность способна навредить беременным женщинам, так как вызывает чрезмерное возбуждение.

Мятное масло или чай

Ментол ослабляет неприятные ощущение Фото: Pixabay

Эфирное масла мяты по своим качествам напоминает гвоздику: обезболивает, успокаивает и снимает воспаление. Если в доме оказался мятный чай в саше, используйте его для компрессов. Оставшийся после заваривания чая теплый и влажный пакетик подержите за щекой несколько минут.

Или поместите на больной зуб в качестве временного обезболивающего средства ватный шарик с несколькими каплями эфирного масла мяты перечной (обязательно разбавленного!).

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Чеснок

Чеснок снимет зубную боль

Если у вас заболел зуб, а попасть к врачу нет возможности, на помощь придет народное средство. Очистите два зубчика чеснока и измельчите в кашицу. Заверните в чистую марлю и аккуратно приложите к десне возле больного зуба.

Чеснок обладает бактерицидным свойством, поэтому боль вскоре утихнет. Но такая чесночная аппликация — временная мера. Лучшее решение – обратиться к стоматологу.

Куркума

Куркума убивает бактерии Фото: Pixabay

Эта желтая индийская пряность – природный антибиотик. Куркума может помочь избавиться от зубной боли благодаря своим обезболивающим и антибактериальным свойствам. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько щепоток куркумы в 100 мл теплой воды и использовать ее для полоскания рта.

Как вариант, можно сделать пастообразный крем, смешав чайную ложку куркумы с необходимым количеством воды. Нанесите пасту на ватный диск и приложите к больному зубу. Пасту также можно смешать с половиной чайной ложки меда, который с помощью своих мощных антибактериальных свойств усилит эффект.

Солевой раствор

Соль поможет уничтожить бактерии Фото: freepik.com

Раствор морской соли поможет уничтожить бактерии, которые присутствуют во рту. Для этого в стакане теплой воды разведите чайную ложку соли и несколько раз хорошенько прополощите рот. Лучше делать это дважды в день. Так же можно полоскать рот раствором соды.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое зубные имплантаты. Кроме этого, мы сообщали, к чему могут привести деформации зубов у детей.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

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