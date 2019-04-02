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ТОП-5 народных средств против зубной боли

Узнайте, как снять острую зубную боль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Зубную боль можно снять в домашних условиях
Зубную боль можно снять в домашних условиях
Фото: freepik.com

Зубная боль может возникнуть внезапно. Ее главные причины – кариес, пульпит, периодонтит и пародонтит. Если у вас разболелся зуб, лучшее, что вы можете сделать – это обратиться к стоматологу. Но на первое время можно снять зубную боль в домашних условиях с помощью проверенных народных средств. 

Масло гвоздики

Гвоздичное масло снимает зубную боль
Гвоздичное масло снимает зубную боль

Гвоздика может стать настоящим спасением от зубной боли. Ее масло обладает бактерицидными свойствами, поэтому освежает дыхание и способствует быстрому заживлению ран. В то же время, эта пряность способна навредить беременным женщинам, так как вызывает чрезмерное возбуждение.

Мятное масло или чай

Ментол ослабляет неприятные ощущение
Ментол ослабляет неприятные ощущение
Фото: Pixabay

Эфирное масла мяты по своим качествам напоминает гвоздику: обезболивает, успокаивает и снимает воспаление. Если в доме оказался мятный чай в саше, используйте его для компрессов. Оставшийся после заваривания чая теплый и влажный пакетик подержите за щекой несколько минут.

Или поместите на больной зуб в качестве временного обезболивающего средства ватный шарик с несколькими каплями эфирного масла мяты перечной (обязательно разбавленного!).

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Чеснок

Чеснок снимет зубную боль
Чеснок снимет зубную боль

Если у вас заболел зуб, а попасть к врачу нет возможности, на помощь придет народное средство. Очистите два зубчика чеснока и измельчите в кашицу. Заверните в чистую марлю и аккуратно приложите к десне возле больного зуба.

Чеснок обладает бактерицидным свойством, поэтому боль вскоре утихнет. Но такая чесночная аппликация — временная мера. Лучшее решение – обратиться к стоматологу.

Куркума 

Куркума убивает бактерии
Куркума убивает бактерии
Фото: Pixabay

Эта желтая индийская пряность – природный антибиотик. Куркума может помочь избавиться от зубной боли благодаря своим обезболивающим и антибактериальным свойствам. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько щепоток куркумы в 100 мл теплой воды и использовать ее для полоскания рта.

Как вариант, можно сделать пастообразный крем, смешав чайную ложку куркумы с необходимым количеством воды. Нанесите пасту на ватный диск и приложите к больному зубу. Пасту также можно смешать с половиной чайной ложки меда, который с помощью своих мощных антибактериальных свойств усилит эффект.

Солевой раствор

Соль поможет уничтожить бактерии
Соль поможет уничтожить бактерии
Фото: freepik.com

Раствор морской соли поможет уничтожить бактерии, которые присутствуют во рту. Для этого в стакане теплой воды разведите чайную ложку соли и несколько раз хорошенько прополощите рот. Лучше делать это дважды в день. Так же можно полоскать рот раствором соды.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое зубные имплантаты. Кроме этого, мы сообщали, к чему могут привести деформации зубов у детей.

Смотрите видео, как правильно чистить зубы:

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Источник: Сегодня
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