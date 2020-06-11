ТОП-5 небольших дел, которые помогут спасти планету
Спасти планету от экологической катастрофы проще, чем кажется
Для того, чтобы начать вести экологичный образ жизни совсем не нужно переезжать в маленькую деревню или лес. Начать использовать принцип zero-wasting (философия "ноль отходов" – основа экологического образа жизни) можно и живя в большом городе. Маленькими действиями, направленными на заботу об окружающей среде, вы можете помочь нашей планете. Ведь, как известно, все крупные изменения начинались с маленьких, но решительных шагов.
К сожалению, пластик сейчас повсюду – мы покупаем товар в пластиковых упаковках, воду в пластиковых бутылках, даже пьем коктейли с пластиковыми трубочками. А известно ли вам, что пластиковая бутылка разлагается 400-500 лет? Пластиковая соломинка – 200 лет. Только подумайте, как много пластикового мусора производит при жизни один человек! А теперь представьте, сколько пластика использует каждый житель планеты Земля (нас, на секундочку, 7,4 миллиарда).
Выход из этой ситуации прост – искать альтернативу. Покупая кофе с собой, не используйте одноразовые стаканчики – берите с собой эко-чашку. Откажитесь уже наконец от пластиковых трубочек. Покупая продукты в супермаркете, отдавайте предпочтение упаковке без пластика.
Сортировать мусор в Украине – не легкое дело. Дело в том, что вопрос грамотной переработки отходов в нашей стране не стоит в списке приоритетов, поэтому этой сфере не уделяется должное внимание (читайте, идея сортировки мусора не популярна среди населения). Однако это вовсе не означает, что в этой сфере ничего не делается. В Украине есть мусороперерабатывающие станции, куда можно сдать заранее отсортированный мусор (пластик, стекло, макулатуру и т.д.) Более того, этим вопросом занимаются не только эко-активисты – к инициативе подключились и некоторые украинские звезды.
Например, актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Анна Гресь уже не первый год сортирует мусор.
"На балконе у меня стоит два красивых картонных высоких бокса на 60 л. В один я выбрасываю все, что невозможно переработать и что пойдет на высокотемпературное сжигание (ватные спонжики, салфетки (сухие и влажные), чеки, упаковка из-под замороженных продуктов и т.д.), а во второй кидаю все остальное (перед этим мою и максимально сжимаю, если это возможно). Раз в месяц беру эти два пакета и отвожу на станцию. На месте все разбираю и раскладываю по разным мешкам, которые подписаны, пакет на сжигание отдаю на сжигание (стоимость сжигания – 50 грн за большой пакет), все остальное бесплатно", – говорит Анна Гресь.
Порой мы даже не задумываемся над тем, что чрезмерно используем природные ресурсы. Например, не выключаем свет в комнате, когда в ней не находимся. Или не закрываем кран с водой, когда чистим зубы (хотя вода в это время нам нужна). Хотите жить экологичнее (и экономнее – что тоже немаловажно) – начните отслеживать такие вещи.
Установите посудомоечную машину – она экономит не только воду, но и ваше время. Центральное освещение замените на использование торшеров, настольных ламп – чтобы освещать именно ту зону комнаты, где вы находитесь. И замените наконец лампы на светодиодные – они и прослужат дольше, и ваши глаза за это вам только спасибо скажут.
Возьмите за правило класть в сумку специальные многоразовые мешочки для продуктов. Их можно повторно использовать после стирки. И такие мешочки намного лучше выглядят чем сотни одноразовых пакетов, куда вы складываете овощи и фрукты. Нести покупки домой лучше в экосумке – приобретите такую, которая идеально подходит вам по размеру и дизайну. Выбор экосумок сегодня действительно впечатляющий – такая покупка даже может дополнить ваш образ. Так, почему бы и нет?
Задумывались ли вы над тем, как много ненужных вещей мы покупаем? Через навязчивую рекламу или капризную моду наши шкафы переполнены вещами, которые мы почти никогда не надевали. Но нам мало, и мы хотим еще!
Если правильно относиться к процессу покупок, вы поймете, что на самом деле нам нужно совсем немного. Пересмотрите свой гардероб – переделайте старые вещи, которые сейчас не актуальны. Все остальное отдайте на повторное использование – кому-то ваши старые джинсы точно пригодятся. Такой подход касается не только одежды – минимизируя свои покупки, вы сможете полностью изменить отношение к необходимости приобретения новых предметов быта, косметики и многого другого.
Как переработка мусора влияет на экологию – смотрите видео:
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