ТОП-5 небольших дел, которые помогут спасти планету

Спасти планету от экологической катастрофы проще, чем кажется

Для того, чтобы начать вести экологичный образ жизни совсем не нужно переезжать в маленькую деревню или лес. Начать использовать принцип zero-wasting (философия "ноль отходов" – основа экологического образа жизни) можно и живя в большом городе. Маленькими действиями, направленными на заботу об окружающей среде, вы можете помочь нашей планете. Ведь, как известно, все крупные изменения начинались с маленьких, но решительных шагов.

Минимизируйте использование пластика

Минимизируйте использование пластика Фото: пресс-служба

К сожалению, пластик сейчас повсюду – мы покупаем товар в пластиковых упаковках, воду в пластиковых бутылках, даже пьем коктейли с пластиковыми трубочками. А известно ли вам, что пластиковая бутылка разлагается 400-500 лет? Пластиковая соломинка – 200 лет. Только подумайте, как много пластикового мусора производит при жизни один человек! А теперь представьте, сколько пластика использует каждый житель планеты Земля (нас, на секундочку, 7,4 миллиарда).

Выход из этой ситуации прост – искать альтернативу. Покупая кофе с собой, не используйте одноразовые стаканчики – берите с собой эко-чашку. Откажитесь уже наконец от пластиковых трубочек. Покупая продукты в супермаркете, отдавайте предпочтение упаковке без пластика.

Начните сортировать мусор

Сортируйте мусор Фото: пресс-служба

Сортировать мусор в Украине – не легкое дело. Дело в том, что вопрос грамотной переработки отходов в нашей стране не стоит в списке приоритетов, поэтому этой сфере не уделяется должное внимание (читайте, идея сортировки мусора не популярна среди населения). Однако это вовсе не означает, что в этой сфере ничего не делается. В Украине есть мусороперерабатывающие станции, куда можно сдать заранее отсортированный мусор (пластик, стекло, макулатуру и т.д.) Более того, этим вопросом занимаются не только эко-активисты – к инициативе подключились и некоторые украинские звезды.

Например, актриса шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Анна Гресь уже не первый год сортирует мусор.

"На балконе у меня стоит два красивых картонных высоких бокса на 60 л. В один я выбрасываю все, что невозможно переработать и что пойдет на высокотемпературное сжигание (ватные спонжики, салфетки (сухие и влажные), чеки, упаковка из-под замороженных продуктов и т.д.), а во второй кидаю все остальное (перед этим мою и максимально сжимаю, если это возможно). Раз в месяц беру эти два пакета и отвожу на станцию. На месте все разбираю и раскладываю по разным мешкам, которые подписаны, пакет на сжигание отдаю на сжигание (стоимость сжигания – 50 грн за большой пакет), все остальное бесплатно", – говорит Анна Гресь.

Пересмотрите отношение к использованию воды и электроэнергии

Берегите воду и электроэнергию Фото: пресс-служба

Порой мы даже не задумываемся над тем, что чрезмерно используем природные ресурсы. Например, не выключаем свет в комнате, когда в ней не находимся. Или не закрываем кран с водой, когда чистим зубы (хотя вода в это время нам нужна). Хотите жить экологичнее (и экономнее – что тоже немаловажно) – начните отслеживать такие вещи.

Установите посудомоечную машину – она ​​экономит не только воду, но и ваше время. Центральное освещение замените на использование торшеров, настольных ламп – чтобы освещать именно ту зону комнаты, где вы находитесь. И замените наконец лампы на светодиодные – они и прослужат дольше, и ваши глаза за это вам только спасибо скажут.

Пользуйтесь многоразовыми сумками и мешочками

Используйте экомешки Фото: пресс-служба

Возьмите за правило класть в сумку специальные многоразовые мешочки для продуктов. Их можно повторно использовать после стирки. И такие мешочки намного лучше выглядят чем сотни одноразовых пакетов, куда вы складываете овощи и фрукты. Нести покупки домой лучше в экосумке – приобретите такую, которая идеально подходит вам по размеру и дизайну. Выбор экосумок сегодня действительно впечатляющий – такая покупка даже может дополнить ваш образ. Так, почему бы и нет?

Следите за тем, что у вас есть

Пересмотрите свои вещи Фото: пресс-служба

Задумывались ли вы над тем, как много ненужных вещей мы покупаем? Через навязчивую рекламу или капризную моду наши шкафы переполнены вещами, которые мы почти никогда не надевали. Но нам мало, и мы хотим еще!

Если правильно относиться к процессу покупок, вы поймете, что на самом деле нам нужно совсем немного. Пересмотрите свой гардероб – переделайте старые вещи, которые сейчас не актуальны. Все остальное отдайте на повторное использование – кому-то ваши старые джинсы точно пригодятся. Такой подход касается не только одежды – минимизируя свои покупки, вы сможете полностью изменить отношение к необходимости приобретения новых предметов быта, косметики и многого другого.

Как переработка мусора влияет на экологию – смотрите видео:

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