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ТОП-5 самых абсурдных диет, способных нанести вред здоровью

В надежде похудеть люди пьют ракетное топливо и принимают солнечные ванны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30

Есть только из синих тарелок, практиковать уринотерапию или пить реактивное топливо – журналисты программы "Ранок з Україною" составили ТОП самых абсурдных диет, которые вполне серьезно рекомендуют в Сети как эффективные способы похудения. Но их нельзя повторять в реальной жизни никогда. 

ТОП самых невероятных способов похудения

  • Пятое место в списке способов заработать гастрит занимает водная диета. Во время нее нельзя ничего есть – только пить. Эта диета приводит к истощению и частым обморокам.
  • Четвертое место – похудение с помощью солнечных лучей. Некоторые люди верят, что солнечные ванны помогают сбросить целых 300 г.
  • Тройку лидеров открывают безумцы, которые в гонке за привлекательными параметрами пьют моющие средства – якобы они расщепляют жир. Или даже рискуют жизнью и употребляют топливо для ракетных двигателей.
  • Второе место – за магической посудой. Люди покупают синие тарелки в надежде, что те отбивают аппетит. Существует гипотеза, что такая диета помогает сбросить до 1 кг за неделю. Но диетологи не подтверждают ее правдивость.
  • Первое место в ТОПе абсурдных диет – натирания мочой беременных. Некоторые верят, что благодаря особому составу эта жидкость помогает расщеплять жир. Специалисты катерически опровергают подобную трату времени. 

Самое эффективное – не искать фриковые идеи похудения, а продумать сбалансированный режим питания, ограничить употребление соли, сахара и жареного и пойти в спортзал. 

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

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