ТОП-5 упражнений, которые принесут мгновенное облегчение после долгого сидения за компьютером

Комплекс упражнений улучшит осанку и укрепит мышцы

Практически все столкнулись с проблемами сидячего образа жизни во время карантина. Но для многих малоподвижность – ежедневная реальность, с которой не получится распрощаться после отмены строгих ограничений. В результате мы получаем, как минимум, боль в шее, спине и плохую осанку.

"Согласно исследованию, помимо того, что сидячий образ жизни является фактором риска для многих угрожающих жизни сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, чрезмерное сидение может привести к депрессии, хронической боли и повышенному риску получения травмы", — пишет сертифицированный специалист по силовой и физической подготовке, тренер профессиональных спортсменов в США Дана Сантас в своей статье для CNN.

Перерыв на любую, даже самую простую растяжку, поможет снять напряжение. Но комплекс упражнений от Даны Сантас — это именно то, что принесет мгновенное облегчение после долгого сидения. При регулярном выполнении упражнения укрепят мышцы, улучшат осанку и избавят от болей. Упражнения рекомендуется выполнять ежедневно, в перерывах между работой.

Упражнение №1

Поза воина для растяжки узких сгибателей бедра и боковых мышц талии Положите левую руку на стул или стол и переместите правую ногу назад, чтобы левая нога была в положении короткого выпада. Опустите правую пятку. Согните левое колено, оставляя правую ногу прямой. Вдохните, поднимая правую руку вверх над головой. Выдохните, наклонившись влево. Избегайте прогиба в нижней части спины. Отведите переднюю часть правого бедра вперед, чтобы освободить сгибатели бедра. Задержитесь на три длинных глубоких вдоха. Повторите с другой стороны.

Упражнения при сидячем образе жизни Фото: CNN

Упражнение №2

Упражнение в дверном проеме с одной рукой для снятия напряжения в мышцах груди и передней части плеч. Стоя лицом к открытому дверному проему, положите предплечье на дверную раму, согнув локоть до 90 градусов на уровне плеч. Ваше плечо должно быть параллельно полу. Поверните тело в направлении от руки, пока не почувствуете растяжение в передней части груди. Задержитесь на три длинных глубоких вдоха. Повторите с другой стороны. В качестве варианта, если у вас достаточно узкий дверной проем, вы можете растянуть обе стороны одновременно, поместив оба предплечья с каждой стороны дверного проема.

Упражнения при сидячем образе жизни Фото: CNN

Упражнение №3

Поворот мельницы для подвижности грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Упражнение раскрывает грудь, укрепляет боковые мышцы талии и поясницу. Стоя лицом к столу, встаньте на корточки, затем отведите бедра назад и положите левое предплечье на стол. Держа колени согнутыми, потяните правую руку вперед и поворачивайтесь от плеча, средней части спины и грудной клетки, чтобы развернуться вправо и вытянуть руку вверх. Задержитесь на три вдоха. Попробуйте вращение влево из той же исходной позиции, положив правое предплечье на стол.

Упражнения при сидячем образе жизни Фото: CNN

Упражнение №4

Упражнения "ангел" на стене для укрепления мышц спины. Несмотря на то, что это упражнение может показаться трудным и неудобным для выполнения, оно дает хороший результат. Встаньте спиной к стене, держа ноги на расстоянии около 20 см от стены. Слегка согните ноги в коленях, чтобы прижать всю спину к стене, избегайте прогиба в нижней части спины. Прислоните затылок к стене, направив взгляд вперед. Поднимите руки до уровня плеч, согнув локти до 90 градусов, при этом плечи, локти и тыльная сторона рук должны быть прижаты к стене. Вдыхайте, двигая руками и локтями вверх по стене. Выдохните, сдвинув руки назад на 90 градусов. Повторите это движение пять раз.

Упражнения при сидячем образе жизни Фото: CNN

Упражнение №5

Дыхательный мостик для укрепления диафрагмы ​​и ягодиц, улучшения осанки. Лягте на спину, согнув колени, ступни стоят на полу на ширине бедер. Для удобства сожмите между коленями скрученное в рулон полотенце или специальный валик. Положите руки на нижние ребра. Полностью выдохните. В конце выдоха, еще не вдыхая, поднимите копчик, выровняв нижнюю часть спины и подняв бедра примерно на 10 см от пола. Вдохните. Удерживая эту позицию, сделайте пять длинных глубоких вдохов. Повторите в общей сложности два подхода по пять вдохов.

Упражнения при сидячем образе жизни Фото: CNN

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