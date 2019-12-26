Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-6 любимых бьюти-процедур знаменитостей

Врач-дерматолог рассказала, какие процедуры красоты пользуются популярностью у звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Какие косметологические процедуры делают селебрити
Какие косметологические процедуры делают селебрити
Фото: Depositphotos

Часто мы видим безупречно красивых звезд на обложках журналов и на экране, и каждая из нас, признайтесь, хоть раз думала: "Хочу выглядеть так же, как она". Возможно, вы удивитесь, но это реально. Даже без миллионов на счету можно выглядеть не хуже, чем знаменитости. Не верите?

Советы от звезд: как сохранить молодость – видео

Сегодня.Lifestyle узнали, какие главные косметологические процедуры делают селебрити. В этом нам помогла опытный врач-дерматолог с 14-летним стажем, практикующий специалист и эксперт по аппаратным и лазерным методикам, любимый специалист большинства украинских звезд и политиков Екатерина Дудикова.

Врач-дерматолог Екатерина Дудикова
Врач-дерматолог Екатерина Дудикова
Фото: пресс-служба

Итак, ТОП-6 любимых бьюти-процедур знаменитостей:

  • RF-лифтинг

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) лица – уже два года одна из популярных процедур у звезд. Среди мировых звезд ее обожают (по данным таблоидов и Instagram) – Блейк Лайвли, Мадонна, Мелани Гриффит, Том Круз, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне и Майкл Дуглас.

Причин для такой популярности несколько. Первая – процедура очень эффективна, при этом проста и малотравматична, что немаловажно для звезд шоу-бизнеса, которые непрерывно находятся под прицелами фотокамер. Вторая причина – RF-лифтинг уменьшает объемы подбородка и щек, помогает бороться с отеками, морщинами и обвисаниями кожи. В-третьих, после процедуры не нужен длительный восстановительный период, на который у звезд просто нет времени.

Читайте также:
Как правильно ухаживать за кожей в холодное время: советы косметологов

"Так, во время радиочастотного или микроигольчатого лифтинга посредством энергетических импульсов определенной частоты кожа подтягивается, после чего в ней начинается активный синтез коллагена. Эпидермис становится упругим, а овал лица – четким", – поясняет доктор Екатерина Дудикова.

Какой вид безоперационного лифтинга эффективнее для конкретного пациента, определяет доктор, основываясь на особенностях вашего организма, состоянии здоровья, образа жизни.

  • Контурная пластика

Большинство знаменитостей все больше внимания уделяют зоне так называемого "треугольника молодости". В юности у нас высокие скулы, гладкое лицо, нет "брылей" и прочих несовершенств, овал лица четкий, лицо подтянутое и выглядит, как условный перевернутый треугольник, основание которого проходит по линии лба, а острая вершина находится в районе подбородка. С возрастом наше лицо начинает "сползать" вниз – появляются носогубные складки и второй подбородок, а щеки и уголки губ – опускаются вниз.

Чтобы избежать этого, многие женщины начинают совершенствовать свое лицо с помощью филлеров.

"После введения в проблемную зону наполнителей на основе гиалуроновой кислоты, мы, косметологи, улучшаем контур шейно-подбородочного угла и очертания лица в целом. Эффективность, быстрота и практически отсутствующий восстановительный период делают данную манипуляцию доступной и популярной не только среди звезд", – рассказывает доктор.

Как продлить молодость
Как продлить молодость
Фото: freepik.com

  • Ботулинотерапия

Ботулинотерапия широко применяется в сфере косметологии уже более 15 лет. Действие ботулотоксина на мимические морщины открыло новую эру в эстетической медицине.

"Этот метод безоперационной подтяжки кожи лица основан на введении в проблемные участки ботулинического нейротоксина типа А, который провоцирует временный паралич, расслабление мышц и разглаживание морщин", – объясняет доктор Дудикова.

Сама процедура проводится с целью коррекции мимических морщин, появление которых спровоцировано повышенной активностью подкожной мускулатуры. А полученный результат сохраняется до шести месяцев.

  • Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка представляет собой косметологическую процедуру, которая проводится лазером и направлена на удаление омертвевшего слоя кожи. Метод выравнивает рельеф эпидермиса, благодаря выпариванию мягких тканей. На месте воздействия образуется новый слой молодой кожи без дефектов.

Читайте также:
Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Это уникальный метод не только омоложения кожи лица, а и разглаживания рубцов, шрамов (в том числе и постакне), растяжек различного происхождения. Также он эффективен для борьбы с расширенными порами и пигментацией.

  • Ударно-волновая терапия

Ударно-волновая терапия основана на воздействии низкочастотных акустических волн на ткани человеческого тела. Это позволяет звездам формировать привлекательные формы – убирать лишний жир в строго определенных местах.

Курс пройденных процедур (от 6 до 10 процедур) позволяет получить отличные результаты: уменьшить объемы и жировые отложения, улучшить кровоток и лимфоотток, повысить тонус кожи и мышц, активизировать синтез коллагена и повысить упругость кожных покровов.

"Благодаря высокой эффективности, минимальным болезненным ощущениям и отсутствию рисков инфицирования, ударно-волновая терапия в косметологии является альтернативой хирургическому вмешательству, например липосакции, и пользуется большой популярностью у звезд и публичных людей", – отмечает Екатерина Дудикова.

  • Фотоомоложение IPL

"Кроме естественного старения кожи, есть еще такое понятие как фотостарение, – объясняет доктор Дудикова. – Это естественный процесс, вызывающий структурные изменения кожи из-за регулярного и чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей в независимости от внутренних процессов организма".

Таким образом, мы наблюдаем нарушение процесса обновления эпидермиса, сухость, потерю эластичности и тонуса, дряблость, образование морщин и пигментных пятен. Все эти "сюрпризы" никак не вписываются в планы звезд. Поэтому фотоомоложение – еще одна популярная звездная процедура.

"Данная косметологическая процедура направлена на эффективное устранение ряда дефектов кожи. Под воздействием волн разной длины нервные окончания не блокируются, а поверхность кожи не травмируется, запуская естественные процессы восстановления и омоложения. Это позволяет проводить лечение на разных типах кожи и бороться с такими проблемами, как гиперпигментация, купороз, нарушение тургора кожи, фотостарение и акне", – объясняет врач.

Эта процедура идеально подходит активным женщинам, у которых мало свободного времени на походы к косметологам. Отсутствие реабилитационного периода и возможность использования декоративной косметики после процедуры позволяют, не отрываясь от дел, омолодить и оздоровить свою кожу. Неудивительно, что процедура настолько популярна у знаменитостей.

Резюмируя отметим, что перечисленные процедуры, конечно, не дешевые. Но украинские цены в несколько раз отличаются от цен в клиниках Майами или Беверли-Хиллз, и вполне приемлемы для тех, кто мечтает сохранить молодость и красоту.

Помните: перед любой процедурой консультация с врачом-косметологом – обязательна!

Ранее мы рассказывали, как просыпаться бодрым и энергичным по утрам.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как омолодить лицо без ботокса: проверенные способы Как избавиться от морщин без инъекций и пластических операций Стволовые клетки – это новая эра в омоложении лица и тела Как используются пиявки для омоложения
лицо омоложение косметология
Реклама

Новости партнеров

Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
Как выбрать и что приготовить из тыквы: вкусные рецепты
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Как сделать маленькую ванную просторной
Как сделать маленькую ванную просторной
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:29Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 05:00Events

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

24 декабряFood

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

24 декабряFun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

Новости партнеров

Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Ани Лорак снялась в крохотном топе (фото)
Ани Лорак снялась в крохотном топе (фото)
Простой способ
Простой способ "перезагрузки" печени
Советы специалистов о мраморных столешницах
Советы специалистов о мраморных столешницах
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Классический рецепт салата
Классический рецепт салата "Цезарь" к новогоднему столу