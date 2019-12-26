ТОП-6 любимых бьюти-процедур знаменитостей

Врач-дерматолог рассказала, какие процедуры красоты пользуются популярностью у звезд

Какие косметологические процедуры делают селебрити Фото: Depositphotos

Часто мы видим безупречно красивых звезд на обложках журналов и на экране, и каждая из нас, признайтесь, хоть раз думала: "Хочу выглядеть так же, как она". Возможно, вы удивитесь, но это реально. Даже без миллионов на счету можно выглядеть не хуже, чем знаменитости. Не верите?

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Сегодня.Lifestyle узнали, какие главные косметологические процедуры делают селебрити. В этом нам помогла опытный врач-дерматолог с 14-летним стажем, практикующий специалист и эксперт по аппаратным и лазерным методикам, любимый специалист большинства украинских звезд и политиков Екатерина Дудикова.

Врач-дерматолог Екатерина Дудикова Фото: пресс-служба

Итак, ТОП-6 любимых бьюти-процедур знаменитостей:

RF-лифтинг

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) лица – уже два года одна из популярных процедур у звезд. Среди мировых звезд ее обожают (по данным таблоидов и Instagram) – Блейк Лайвли, Мадонна, Мелани Гриффит, Том Круз, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне и Майкл Дуглас.

Причин для такой популярности несколько. Первая – процедура очень эффективна, при этом проста и малотравматична, что немаловажно для звезд шоу-бизнеса, которые непрерывно находятся под прицелами фотокамер. Вторая причина – RF-лифтинг уменьшает объемы подбородка и щек, помогает бороться с отеками, морщинами и обвисаниями кожи. В-третьих, после процедуры не нужен длительный восстановительный период, на который у звезд просто нет времени.

"Так, во время радиочастотного или микроигольчатого лифтинга посредством энергетических импульсов определенной частоты кожа подтягивается, после чего в ней начинается активный синтез коллагена. Эпидермис становится упругим, а овал лица – четким", – поясняет доктор Екатерина Дудикова.

Какой вид безоперационного лифтинга эффективнее для конкретного пациента, определяет доктор, основываясь на особенностях вашего организма, состоянии здоровья, образа жизни.

Контурная пластика

Большинство знаменитостей все больше внимания уделяют зоне так называемого "треугольника молодости". В юности у нас высокие скулы, гладкое лицо, нет "брылей" и прочих несовершенств, овал лица четкий, лицо подтянутое и выглядит, как условный перевернутый треугольник, основание которого проходит по линии лба, а острая вершина находится в районе подбородка. С возрастом наше лицо начинает "сползать" вниз – появляются носогубные складки и второй подбородок, а щеки и уголки губ – опускаются вниз.

Чтобы избежать этого, многие женщины начинают совершенствовать свое лицо с помощью филлеров.

"После введения в проблемную зону наполнителей на основе гиалуроновой кислоты, мы, косметологи, улучшаем контур шейно-подбородочного угла и очертания лица в целом. Эффективность, быстрота и практически отсутствующий восстановительный период делают данную манипуляцию доступной и популярной не только среди звезд", – рассказывает доктор.

Как продлить молодость Фото: freepik.com

Ботулинотерапия

Ботулинотерапия широко применяется в сфере косметологии уже более 15 лет. Действие ботулотоксина на мимические морщины открыло новую эру в эстетической медицине.

"Этот метод безоперационной подтяжки кожи лица основан на введении в проблемные участки ботулинического нейротоксина типа А, который провоцирует временный паралич, расслабление мышц и разглаживание морщин", – объясняет доктор Дудикова.

Сама процедура проводится с целью коррекции мимических морщин, появление которых спровоцировано повышенной активностью подкожной мускулатуры. А полученный результат сохраняется до шести месяцев.

Лазерная шлифовка

Лазерная шлифовка представляет собой косметологическую процедуру, которая проводится лазером и направлена на удаление омертвевшего слоя кожи. Метод выравнивает рельеф эпидермиса, благодаря выпариванию мягких тканей. На месте воздействия образуется новый слой молодой кожи без дефектов.

Это уникальный метод не только омоложения кожи лица, а и разглаживания рубцов, шрамов (в том числе и постакне), растяжек различного происхождения. Также он эффективен для борьбы с расширенными порами и пигментацией.

Ударно-волновая терапия

Ударно-волновая терапия основана на воздействии низкочастотных акустических волн на ткани человеческого тела. Это позволяет звездам формировать привлекательные формы – убирать лишний жир в строго определенных местах.

Курс пройденных процедур (от 6 до 10 процедур) позволяет получить отличные результаты: уменьшить объемы и жировые отложения, улучшить кровоток и лимфоотток, повысить тонус кожи и мышц, активизировать синтез коллагена и повысить упругость кожных покровов.

"Благодаря высокой эффективности, минимальным болезненным ощущениям и отсутствию рисков инфицирования, ударно-волновая терапия в косметологии является альтернативой хирургическому вмешательству, например липосакции, и пользуется большой популярностью у звезд и публичных людей", – отмечает Екатерина Дудикова.

Фотоомоложение IPL

"Кроме естественного старения кожи, есть еще такое понятие как фотостарение, – объясняет доктор Дудикова. – Это естественный процесс, вызывающий структурные изменения кожи из-за регулярного и чрезмерного воздействия прямых солнечных лучей в независимости от внутренних процессов организма".

Таким образом, мы наблюдаем нарушение процесса обновления эпидермиса, сухость, потерю эластичности и тонуса, дряблость, образование морщин и пигментных пятен. Все эти "сюрпризы" никак не вписываются в планы звезд. Поэтому фотоомоложение – еще одна популярная звездная процедура.

"Данная косметологическая процедура направлена на эффективное устранение ряда дефектов кожи. Под воздействием волн разной длины нервные окончания не блокируются, а поверхность кожи не травмируется, запуская естественные процессы восстановления и омоложения. Это позволяет проводить лечение на разных типах кожи и бороться с такими проблемами, как гиперпигментация, купороз, нарушение тургора кожи, фотостарение и акне", – объясняет врач.

Эта процедура идеально подходит активным женщинам, у которых мало свободного времени на походы к косметологам. Отсутствие реабилитационного периода и возможность использования декоративной косметики после процедуры позволяют, не отрываясь от дел, омолодить и оздоровить свою кожу. Неудивительно, что процедура настолько популярна у знаменитостей.

Резюмируя отметим, что перечисленные процедуры, конечно, не дешевые. Но украинские цены в несколько раз отличаются от цен в клиниках Майами или Беверли-Хиллз, и вполне приемлемы для тех, кто мечтает сохранить молодость и красоту.

Помните: перед любой процедурой консультация с врачом-косметологом – обязательна!

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