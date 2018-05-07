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Товары Omron — залог успешного лечения и профилактики простуды

Фото: pixabay

Наиболее простой, эффективный и безопасный способ лечения заболеваний дыхательных путей, который во многих случаях заменяет пероральный и инъекционный метод – небулайзерная терапия. Один из мировых лидеров по производству ингаляторов – японская компания Омрон. Их массово закупают для профессионального и домашнего применения. Это объясняется высокой производительностью приборов и точно контролируемой степенью распыления, что подтверждает сертификат "EN 13544-1". Оmron Украина - частый запрос в поисковых системах, но не все понимают разницу между небулайзерными аппаратами, поэтому ознакомимся с каждым из типов.

Классификация ингаляторов

Принцип действия приборов заключается в том, что происходит преобразование жидких лекарственных растворов в мелкодисперсный аэрозоль. По способу превращения препаратов в небулайзерное облако ингаляторы делятся на следующие типы:

Компрессорные – преобразуют раствор в холодный пар за счет создания компрессором мощного потока воздуха;

Ультразвуковые – аэрозоль с микроскопическими частицами получается благодаря энергии высокочастотных колебаний пьезокристалла;

МЭШ-ингаляторы (электронно-сетчатые) – препараты проходят через вибрирующую сетку-мембрану.

У каждого из типов есть преимущества и недостатки, о которых важно знать.

Особенности компрессорных ингаляторов Омрон

В компрессорных приборах допустимо применение всех лекарственных растворов для небулайзерной терапии, они создают оптимальный размер частиц для эффективного лечения верхних и нижних дыхательных путей.

Во всех ингаляторах Omron есть система виртуальных клапанов, для проведения ингаляции в режиме естественного дыхания, что важно для малышей и пожилых ослабленных людей.

Модели с мощным компрессором и системой охлаждения работают без перерыва длительное время, что позволяет проводить процедуры подряд. К ним относятся небулайзеры Comp AIR C 900 и Comp AIR C28.

Также предлагаются модели с возможностью регулировки размера частиц – аппарат A3 Complete.

Для детей подойдет практически бесшумный прибор с забавными зверушками – Comp AIR C801 Kids.

Что нужно знать об ультразвуковых и МЭШ ингаляторах

Медтехника Украина "Ваше здоровье" предлагает по выгодной для покупателей цене широкий выбор ингаляторов Омрон. Доставка 1-3 дня, консультация – по телефонам, указанным на сайте компании.

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