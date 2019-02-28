Трендовый девайс: действительно ли массажер для лица поможет убрать морщины

Узнайте, как массажеры для лица влияют на кожу

Производители массажеров для лица обещают с их помощью подтянуть кожу, убрать второй подбородок, устранить отеки и улучшить кровообращение. Но действительно ли этот девайс достоин внимания?

Если брать самый дешевый ручной массажер без вращающихся шариков, то хорошего результата добиться не получится, говорит дерматолог Марина Гаранина.

"Шарики усиливают эффект за счет механического действия", – рассказала специалист.

На цену влияет и пульсация токов во время нажимания на кожу.

"Микротоки стимулируют мелкие мышцы, что способствует улучшению тонуса кожи", – сообщила дерматолог.

Но этого можно достичь, только если вы правильно используете прибор. Без определенной инструкции вместо устранения двух-морщин у вас, наоборот, появится еще больше. Как же не навредить?

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Пренебрегая правилами массажных движений, вы травмируете лицо. В лучшем случае вы получите увеличение складок, в худшем – растяжение кожи.

Конечно, можно делать массаж и руками, но это менее эффективно и займет больше времени. Но некоторым женщинам лучше вообще не экспериментировать с массажером для лица. Главное противопоказание – любые высыпания на коже.

Кроме этого, без специального массажного крема вам не обойтись. Обычный не создаст нужного контакта между кожей и шариками. И главное – регулярность. Массаж лица нужно делать каждый день.

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