Тренировка дня: комплекс упражнений для ног от Марины Узелковой
Приседаем и делаем косые выпады
Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно показала, как накачать спину, теперь поделилась со своими подписчиками в Instagram эффективными упражнениями для ног. Марина опубликовала видео с тремя видами приседаний и косыми выпадами.
- Приседания с узкой постановкой ног – 10-20 повторений.
- Приседания ноги на ширине плеч – 10-20 повторений.
- Приседания в плие с выталкиванием рук вверх – 10-20 повторений.
- Косые выпады. Следите за корпусом, не заваливайте его. Бедра также нельзя заворачивать в сторону. Сделать 10-20 повторений по 3-4 круга.
Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что хороший наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.
Кроме этого, Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты. Тренер также сообщила, как вернуться в форму после родов.
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Источник: Сегодня