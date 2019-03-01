Тренировка дня: комплекс упражнений для ног от Марины Узелковой

Приседаем и делаем косые выпады

Марина Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно показала, как накачать спину, теперь поделилась со своими подписчиками в Instagram эффективными упражнениями для ног. Марина опубликовала видео с тремя видами приседаний и косыми выпадами.

Приседания с узкой постановкой ног – 10-20 повторений.

Приседания ноги на ширине плеч – 10-20 повторений.

Приседания в плие с выталкиванием рук вверх – 10-20 повторений.

Косые выпады. Следите за корпусом, не заваливайте его. Бедра также нельзя заворачивать в сторону. Сделать 10-20 повторений по 3-4 круга.

INSTAGRAM 13 Фев 2019 в 10:02 PST

Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что хороший наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.

Кроме этого, Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты. Тренер также сообщила, как вернуться в форму после родов.

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