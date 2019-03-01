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Тренировка дня: комплекс упражнений для ног от Марины Узелковой

Приседаем и делаем косые выпады

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:34
Марина Узелкова
Марина Узелкова
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова, которая недавно показала, как накачать спину, теперь поделилась со своими подписчиками в Instagram эффективными упражнениями для ног. Марина опубликовала видео с тремя видами приседаний и косыми выпадами. 

  • Приседания с узкой постановкой ног – 10-20 повторений.
  • Приседания ноги на ширине плеч – 10-20 повторений.
  • Приседания в плие с выталкиванием рук вверх – 10-20 повторений. 
  • Косые выпады. Следите за корпусом, не заваливайте его. Бедра также нельзя заворачивать в сторону. Сделать 10-20 повторений по 3-4 круга.
INSTAGRAM

Ранее Марина Узелкова рассказала, как выбрать идеального тренера. Она считает, что хороший наставник должен иметь квалифицированное образование, уметь оказывать первую медицинскую помощь и мотивировать своего подопечного.

Кроме этого, Марина Узелкова поделилась секретами своей красоты. Тренер также сообщила, как вернуться в форму после родов.

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ноги тренировка Марина Узелкова
Источник: Сегодня
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