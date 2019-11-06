Тренируемся дома: упражнения барре для красивых ног и ягодиц

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Тренер Лера Корж Фото: Instagram/korzh_lera

Барре – новый тренд в фитнесе. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно это сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование движения разной амплитуды и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре для подтянутых ног и красивых ягодиц. Обязательно себе сохраняйте!

Как известно, чтобы достичь максимального эффекта от тренировок, необходимо наладить правильный режим питания, особенно – исключить "неправильное" сладкое из рациона. Чем его можно заменить, рассказала нутрициолог Алена Поддубная.

Алена Поддубная: Полезное питание помогает сохранить красивое тело

По ее словам, для ежедневного потребления можно подобрать сладости без "дополнительного" сахара:

конфеты и батончики из орехов и сухофруктов;

зефир из яблочного пюре;

печенье или гранолу из цельной муки без подсластителей;

пастилу;

черный или кэробовый шоколад с медом;

веганские десерты со стевией или сиропами и низким гликемическим индексом (сироп топинамбура, например).

Для любимых сахарных сладостей можно оставить один день в неделю, если эмоционально сложно полностью убрать из рациона привычные десерты.

Смотрите также упражнения барре на пресс.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.