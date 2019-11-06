Тренируемся дома: упражнения барре для красивых ног и ягодиц
Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты
Барре – новый тренд в фитнесе. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно это сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование движения разной амплитуды и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.
Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре для подтянутых ног и красивых ягодиц. Обязательно себе сохраняйте!
Как известно, чтобы достичь максимального эффекта от тренировок, необходимо наладить правильный режим питания, особенно – исключить "неправильное" сладкое из рациона. Чем его можно заменить, рассказала нутрициолог Алена Поддубная.
По ее словам, для ежедневного потребления можно подобрать сладости без "дополнительного" сахара:
- конфеты и батончики из орехов и сухофруктов;
- зефир из яблочного пюре;
- печенье или гранолу из цельной муки без подсластителей;
- пастилу;
- черный или кэробовый шоколад с медом;
- веганские десерты со стевией или сиропами и низким гликемическим индексом (сироп топинамбура, например).
Для любимых сахарных сладостей можно оставить один день в неделю, если эмоционально сложно полностью убрать из рациона привычные десерты.
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