Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тренируемся дома: упражнения барре для прокачки рук

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:45
Тренер Лера Корж
Тренер Лера Корж
Фото: Instagram/korzh_lera

Барре – новый тренд в фитнесе, который уже много лет популярен в Америке, а у нас только начинает развиваться. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре на руки. Обязательно себе сохраняйте!

Также смотрите видео с упражнениями барре для упругих ягодиц.

Если вы активно занимаетесь спортом, узнайте, какие витамины или добавки вам нужны. Нутрициолог Алена Поддубная рассказала, в каких продуктах их искать.

Нутрициолог Алена Поддубная
Нутрициолог Алена Поддубная
Фото: Instagram/alena_poddubnaya

  1. Продукты с высоким содержанием незаменимых аминокислот, которые способствую восстановлению и росту мышц – орехи, бобовые, нежирные сорта мяса, яйца, семена тыквы и кунжута, цельные крупы – гречка, рис, киноа.
  2. Омега-3 для снижения воспалительных процессов внутри организма – семена льна и чиа, горчичное масло, жирные сорта рыбы (скумбрия, анчоусы, сардины, сельдь, форель).
  3. Коллаген в виде добавки к рациону. Для улучшения состояние суставов и кожи. Коллаген имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому при регулярных нагрузках важно пропивать курсы коллагена раз в 3-4 месяца.
  4. Спирулина обладает особенностью генерировать кислород и не допускает гипоксии во время физических нагрузок.
  5. Источники натурального оксида азота – свекла, редис и гранаты. Для увеличения кровоснабжение скелетных мышц и снижения болевые ощущений после тренировок.
  6. Лецитин как добавку к рациону для улучшения восстановления клеточных мембран во время тренировок.
  7. Порошок топинамбура для лучшего усвоения кальция из продуктов питания и ускорения кровотока.

Смотрите также упражнения барре на пресс.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой Семь советов, которые помогут вам оставаться в форме Как быстро похудеть дома: лайфхак от финтес-блогерши
упражнения фитнес тренировка барре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца

Популярные статьи

Сегодня, 12:24Fun

28 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 10:44Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание во время "Танців з зірками"

Сегодня, 09:10Техно

Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Сегодня, 06:30Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Вчера, 16:04Психология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

Вчера, 15:40Техно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Вчера, 07:09Fun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

Вчера, 05:01Events

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

Вчера, 04:58Fun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

26 октябряEvents

Гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака: кого ждет удача

26 октябряШоу-бизнес

Канье Уэст признался, что страдал от сексуальной зависимости

26 октябряТехно

Samsung тайно готовит Android 10 для старых смартфонов

26 октябряFun

26 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 октябряEvents

Гороскоп на 26 октября для всех знаков зодиака: как пройдет ваш выходной

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
В чем секрет роскошных волос Кейт Миддлтон? Мы знаем
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника
Названа опасность злоупотребления кофе
Названа опасность злоупотребления кофе
5 лучших упражнений для рук, которые дают результат
5 лучших упражнений для рук, которые дают результат