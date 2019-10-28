Тренируемся дома: упражнения барре для прокачки рук

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Тренер Лера Корж Фото: Instagram/korzh_lera

Барре – новый тренд в фитнесе, который уже много лет популярен в Америке, а у нас только начинает развиваться. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре на руки. Обязательно себе сохраняйте!

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Нутрициолог Алена Поддубная Фото: Instagram/alena_poddubnaya

Продукты с высоким содержанием незаменимых аминокислот, которые способствую восстановлению и росту мышц – орехи, бобовые, нежирные сорта мяса, яйца, семена тыквы и кунжута, цельные крупы – гречка, рис, киноа. Омега-3 для снижения воспалительных процессов внутри организма – семена льна и чиа, горчичное масло, жирные сорта рыбы (скумбрия, анчоусы, сардины, сельдь, форель). Коллаген в виде добавки к рациону. Для улучшения состояние суставов и кожи. Коллаген имеет свойство накапливаться в организме. Поэтому при регулярных нагрузках важно пропивать курсы коллагена раз в 3-4 месяца. Спирулина обладает особенностью генерировать кислород и не допускает гипоксии во время физических нагрузок. Источники натурального оксида азота – свекла, редис и гранаты. Для увеличения кровоснабжение скелетных мышц и снижения болевые ощущений после тренировок. Лецитин как добавку к рациону для улучшения восстановления клеточных мембран во время тренировок. Порошок топинамбура для лучшего усвоения кальция из продуктов питания и ускорения кровотока.

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