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Тренируемся дома: упражнения для укрепления мышц спины

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Нутрициолог Алена Поддубная и тренер Лера Корж
Нутрициолог Алена Поддубная и тренер Лера Корж
Фото: Instagram/korzh_lera

Barre – это новый тренд в фитнесе. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре для укрепления мышц спины. Обязательно себе сохраняйте!

Также смотрите видеоупражнениями барре для прокачки рук.

Можно ли похудеть, занимаясь барре-фитнес

Эффект тренировок накопительный, поэтому важна их регулярность. Даже одного раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать, как начнет меняться тело. Если заниматься чаще, например 3-4 раза в неделю, тело станет подтянутым, "уйдёт животик", сформируется красивая талия, ноги станут рельефными, а мышцы удлиненными, как у танцоров. В этом и есть прелесть метода barre – фигура получается женственная, но не перекачанная.

А чтобы эффект от тренировок был максимальным, нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы похудеть.

Список продуктов, которые стоит исключить из рациона:

  • Хлеб с содержанием сахара, дрожжей и рафинированного масла;
  • Сладости и готовые завтраки с белым сахаром, патокой, кукурузным сиропом или фруктозой;
  • Алкоголь чаще одного раза в неделю;
  • Покупные соусы или еда из ресторанов с обильным количеством заправок;
  • Калорийные, но привычные для нас блюда – пицца, суши, наваристые супы, картофель, паста и макароны (на первом этапе снижения веса лучше убрать эти продукты. И вернуть в рацион, когда научитесь правильно их внедрять в свое меню);
  • Фастфуд, колбасы, сыры и сосиски сомнительного качества;
  • Обезжиренные молочные продукты, у которых высокий гликемический индекс;
  • Сладкие йогурты и творожные массы, кофе с молоком;
  • Продукты с меткой "фитнес" – обычно в составе есть сахар и пальмовое масло.

Смотрите также упражнения барре на пресс.

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Источник: Сегодня
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