Тренируемся дома: упражнения для укрепления мышц спины

Тренировки барре позволяют приобрести фигуру мечты

Нутрициолог Алена Поддубная и тренер Лера Корж Фото: Instagram/korzh_lera

Barre – это новый тренд в фитнесе. Метод основан на комбинации балетных и силовых упражнений. Именно такое сочетание спорта и балета делает мышцы танцоров такими рельефными. Использование разных амплитуд движения и длительная статика очень хорошо прокачивают мышцы.

Вместе с тренером и основательницей онлайн-школы здорового тела AVQ Лерой Корж мы записали несколько видеотренировок барре. Сегодня предлагаем повторить упражнения барре для укрепления мышц спины. Обязательно себе сохраняйте!

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Можно ли похудеть, занимаясь барре-фитнес

Эффект тренировок накопительный, поэтому важна их регулярность. Даже одного раза в неделю достаточно, чтобы почувствовать, как начнет меняться тело. Если заниматься чаще, например 3-4 раза в неделю, тело станет подтянутым, "уйдёт животик", сформируется красивая талия, ноги станут рельефными, а мышцы удлиненными, как у танцоров. В этом и есть прелесть метода barre – фигура получается женственная, но не перекачанная.

А чтобы эффект от тренировок был максимальным, нутрициолог Алена Поддубная рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы похудеть.

Список продуктов, которые стоит исключить из рациона:

Хлеб с содержанием сахара, дрожжей и рафинированного масла;

Сладости и готовые завтраки с белым сахаром, патокой, кукурузным сиропом или фруктозой;

Алкоголь чаще одного раза в неделю;

Покупные соусы или еда из ресторанов с обильным количеством заправок;

Калорийные, но привычные для нас блюда – пицца, суши, наваристые супы, картофель, паста и макароны (на первом этапе снижения веса лучше убрать эти продукты. И вернуть в рацион, когда научитесь правильно их внедрять в свое меню);

Фастфуд, колбасы, сыры и сосиски сомнительного качества;

Обезжиренные молочные продукты, у которых высокий гликемический индекс;

Сладкие йогурты и творожные массы, кофе с молоком;

Продукты с меткой "фитнес" – обычно в составе есть сахар и пальмовое масло.

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