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Ученые: игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка

Сегодня, 14:38

Детские площадки в городах тоже можно преобразить и сделать ближе к природе

Оказывается, если городские дети будут больше времени играть в лесах или парках – это укрепит их иммунитет. К такому заключению пришли финские исследователи, сообщают Daily Mail.

Ученые преобразили обычные детские площадки с гравием, добавив туда зелень и почву – и результат не заставил себя долго ждать. Всего через месяц у детей улучшился иммунитет, а риск заболеть астмой, экземой и диабетом первого типа значительно понизился.

Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка
Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка
Фото: Depositphotos

По словам исследователей, у детей, которые играли возле зеленых насаждений, была более разнообразная микрофлора кожи и кишечника – наряду с признаками лучше отрегулированной иммунной системы.

Исследователь Аки Синкконен и его коллеги преобразили открытые игровые площадки четырех детских садов в Финляндии. В ранее "голые" дворы, покрытые бетоном, песком и гравием – они добавили траву, мхи, небольшие кустарники, ящики для растений и естественную лесную подстилку.

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В течение 28 дней дети, каждый в возрасте от 3 до 5 лет, проводили полтора часа в день на отремонтированных зеленых зонах, играя в игры, сажая растения и создавая изделия из натуральных материалов.

Всего в исследовании приняли участие 75 детей из 10 детских садов. Мазки с кожи на наличие микроорганизмов были взяты у каждого из них как до, так и после периода исследования.

Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка
Игры в лесах и парках повышают иммунитет ребенка
Фото: Depositphotos

Позже команда сравнила этот детский сад с тремя "обычными", дворы которых оставались пустыми, а также с тремя "сельскими" учреждениями, где детей ежедневно отводили гулять в близлежащие леса.

Полученные данные свидетельствуют о том, что физическую защиту детей, живущих в городах, можно повысить, если каждый день играть в лесах или парках.

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