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У переболевших коронавирусом иммунитета нет: данные ВОЗ

Пока что на коллективный иммунитет надеяться не приходится

Анна Педан
Сегодня, 17:14

Надежды на то, что пандемия окончится после того, как переболеет большая часть населения планеты, напрасны. Такое мнения высказала доктор Мария Ван Керхов, американский эксперт по инфекционным заболеваниям, технический руководитель ВОЗ по Covid-19, сообщает Theguardian.

Всего 3% всех жителей планеты имеют антитела, которые говорят о том, что человек переболел коронавирусом. Но это совсем не означает, что у выздоровевших есть иммунитет. Доктор Мария Ван Керхов, отметила, что при исследовании она надеялись выявить большее число людей с антителами к коронавирусу.

Всего у 3% населения есть антитела к коронавирусу, но это не значит, что у людей есть иммунитет
Всего у 3% населения есть антитела к коронавирусу, но это не значит, что у людей есть иммунитет
Фото: freepik.com

"На данный момент рано говорить об этом с уверенностью. Пока никто точно не знает, имеет ли человек с антителами иммунитет перед Covid-19", – объяснила доктор.

А гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ослабление карантина в разных странах, не является концом эпидемии. Ведь согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день и в мире, и в каждой отдельной стране, коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета.

Как в мире ослабляют карантинные меры. Смотрите в нашем сюжете:

Напомним, ранее мы писали об американском ученом, который уверен, что вакцина от полиомиелита поможет в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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иммунитет ВОЗ заражение коронавирус COVID-19
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