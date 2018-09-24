Убивает организм: названа серьезная опасность популярной диеты

Врачи предупредили об огромном вреде этого рациона

Назван вредный рацион. Фото: Depositphotos

Диетологи клиники Бригам Уоменс в Бостоне выяснили, что кетогенная диета, популярная у знаменитостей и спортсменов, не столько помогает организму, сколько увеличивает шансы на развитие серьезных заболеваний.

В рамках исследований микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов нескольких групп людей ученые пришли к выводу, что организм не только начинает использовать жиры в качестве основного источника энергии, но и "переучивает" пищеварительную систему, что в перспективе может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения, сообщает Science Alert.

Кроме резкой потери веса кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к развитию серьезных заболеваний, связанных с поджелудочной железой, вплоть до диабета.

Ученые отмечают, что данная диета хороша, если придерживаться ее в течение короткого периода времени – от двух недель до месяца, – но постоянное пребывание в "низкоуглеводном" стрессе организм может и не выдержать.

Напомним, ранее мы предлагали вам меню "золотой" диеты – минус восемь килограмм за 14 дней. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о диете "пять столовых ложек": без вреда худеем на 20 килограмм.

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