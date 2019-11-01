Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию
Ученые провели эксперимент с велосипедистами
Картофельное пюре полезно для тренировок и по действию одинаково со спортивным питанием – углеводным гелем. Это выяснили ученые из Университета штата Иллинойс, сообщается на сайте образовательного учреждения.
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Эксперты провели исследование с участием 12 человек, которых разделили на три группы. При этом каждый из участников еженедельно проезжал на велосипеде, в среднем, 267 км.
Пока длился эксперимент, одна группа испытуемых пили в ходе тренировок воду, другая — углеводный гель, а третья – употребляли картофельное пюре.
В результате выяснилось, что концентрация глюкозы в плазме у испытуемых была одинакова у тех, кто ел спортивное питание и кто употреблял пюре.
Ученые утверждают, что спортсмены могут есть картофельное пюре в качестве альтернативы специальному углеводному гелю в ходе длительных тренировок.
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