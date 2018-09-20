Ученые нашли опасную причину рака

Новое открытие удивило медиков во всем мире

Найдена новая причина рака. Фото: depositphotos

Германские исследователи из технического университета в Мюнхене сообщили о результатах опытов по изучению процессов развития рака в толстой кишке. Они утверждают, что возникновению раковых опухолей в толстом кишечнике может способствовать микрофлора кишечника. Пресс-релиз для медиков опубликовал англоязычный научный сайт Medical Xpress.

"Это удивительно, но нам удалось выяснить, что бактерии в кишечнике вызывали опухоли (исключительно в толстой кишке) и без участия воспаления", – рассказывает профессор Дирк Халлер из Департамента питания и иммунологии Научного центра Weihenstephan TUM.

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В ходе исследования были использованы мыши без микрофлоры, у которых был активирован фактор транскрипции ATF6. Это соединение регулирует работу генов, вовлеченных в развитие клеточного стресса. Они включаются при накоплении неструктурированных белков в полостях эндоплазматической сети, пытаясь восстановить функции клетки через остановку синтеза белков и активацию систем восстановления белковых соединений. Если реакция на несвернутые белки (UPR-реакция) оказывается неэффективной, то запускается процесс программируемой клеточной гибели.

Оказалось, что сама по себе UPR-реакция не приводит к возникновению злокачественных новообразований, однако при трансплантации микрофлоры в кишечник животных начинают развиваться раковые опухоли.

Специалисты также проанализировали данные, полученные при обследовании 541 пациента с раком толстой кишки. В тех случаях, когда наблюдалась повышенная активность ATF6, у больных увеличивался риск рецидивов. Таким образом, заключают ученые, хроническое воспаление в кишечнике не влияет на вероятность развития колоректального рака. Будущие исследования должны помочь выяснить, какие компоненты микрофлоры влияют на течение заболевания, и разработать микробную терапию рака.

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