Ученые нашли способ, как снизить риск ранней смерти

Ученые из Университета Бергена утверждают, что оптимальное количество витамина зависит от того, в какой стране проживает человек

Новое исследование ученых из Норвегии показало, что витамин D может значительно снизить риск ранней смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании ученых говорится о том, что люди, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, благодаря витамину D могут значительно сократить риск ранней смерти практически на 30 процентов. Ученые из Университета Бергена утверждают, что оптимальное количество витамина зависит от того, в какой стране проживает человек.

Доктор Ютта Диркс говорит, что в странах Северной Европы медики рекомендуют принимать 10 микрограммов витамин D в день, в США рекомендуют 15 микрограмм, а в Германии 20 микрограммов.

Как сообщалось, по мнению ученых, от тяжелой старости есть действенное средство. Начать следует с периодического голодания и легких упражнений. Данный комплекс улучшает здоровье и снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

Соответствующий вывод был сделан учеными Национального института по вопросам здравоохранения США, основанный на эксперименте, проведенном на мышах.