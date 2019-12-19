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Ученые нашли способ снизить риск развития рака груди

Американцы провели исследование с участием 180 тысяч женщин в возрасте 50 лет и старше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Снижение веса уменьшает риск развития рака
Снижение веса уменьшает риск развития рака
Фото: Pexels

Снижение массы тела может уменьшить риск развития рака молочной железы. Это выяснили ученые Американского онкологического общества.

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Специалисты провели исследование с участием 180 тысяч женщин в возрасте 50 лет и старше. Американцы изучили вес подопытных, который измеряли на протяжении последних 10 лет. Показатели были собраны на первый, пятый и девятый года экспериментов.

В результате выяснилось, что женщины, которые во время эксперимента были в группе риска, худели – у них существенно снизилась вероятность развития онкологии.

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При этом ученые отметили, что женщины, потерявшие от 2 кг до 4,5 кг, снижали риск онкологии на 13%, те, кто похудел от 4,5 кг до 9 кг — на 16%, а потерявшие в весе более 9 кг уменьшали риски развития онкологии на 26%.

Ведущий автор исследования Лорен Терас поясняет, что потеря даже небольшого веса ведет к снижению риска развития рака молочной железы у женщин старше 50 лет.

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