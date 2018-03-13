Ученые нашли в смартфонах неожиданную опасность для здоровья

Ученые выяснили, что смартфон может вызвать проблемы с психикой у своего владельца. Постоянные звонки и оповещения подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию "бей или беги". Это привело к тому, что 89 процентов американских студентов жалуются на "фантомные" виброзвонки – когда мозг реагирует на телефон, даже если тот отключен. Еще 86 процентов американцев утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети, пишет Business Insider.

Эндокринолог Роберт Люстиг рассказал порталу, что телефонные уведомления "тренируют" мозг находиться в почти постоянном состоянии стресса и страха. Это приводит к тому, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за когнитивные функции высшего порядка (саморефлексия, воля, абстрактное мышление, самовосприятие и метазнание), перестает функционировать в полном объеме.

"Вы заканчиваете глупыми вещами, которые могут привести к беде", – утверждает Люстиг.

По утверждению ученых, 97,5 процента людей не способны к настоящей многозадачности. Если человек чем-либо занят, ему приходится прерываться, чтобы ответить на телефонный звонок, и в случае замешательства повышается уровень гормона стресса кортизола, для нейтрализации которого мозгу требуется гормон радости дофамин. Другими словами, накапливаемый стресс при попытке сделать много вещей сразу приводит к болезненным состояниям.

Напомним, 5 глупых ошибок, которые вы совершаете при покупке новой техники.

Также обсуждалось, почему гаджеты не стоит брать с собой в туалет.

О том, что украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов, смотрите на видео ниже:



